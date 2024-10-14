انطلاق إكسباند نورث ستار 2024 للشركات الناشئة والاستثمارات

افتتح معرض إكسباند نورث ستار، أكبر معرض عالمي للشركات الناشئة والاستثمار، أبوابه رسمياً في الإمارات، الأحد، لتحظى منظومة الشركات الناشئة العالمية بيوم افتتاح حافل بالفعاليات في دبي هاربور.

وتستضيف المعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، بينما يشرف على تنظيمه مركز دبي التجاري العالمي في أكبر نادٍ لليخوت الفائقة بالشرق الأوسط.

"إكسباند نورث ستار 2024" أصبح الفعالية السنوية الأبرز للمشاريع الناشئة والمستثمرين ومسرعات الأعمال وعشاق التكنولوجيا للحصول عل التمويل والفوز بالصفقات الاستثمارية والاطلاع على أحدث المستجدات في القطاع، لتكون نسخته للعام 2024 النسخة الأبرز والأكثر ديناميكية وتأثيراً في تاريخه الممتد لتسع سنوات.

تتكامل الفعالية مع معرض "جيتكس جلوبال 2024"، وتتضمن برنامجاً شاملاً ومعرضاً مميزاً بمشاركة أكثر من 1,800 شركة ناشئة، وما يزيد على 1,200 مستثمر يديرون مجتمعين أصولاً تتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي.



بينما يجمع المعرض كامل منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات ويعمل على تسريع مسار المشاريع الناشئة العالمية نحو النمو والتطور، فإن دورة المعرض لهذا العام هي أيضاً الأكبر من حيث عدد الدول المشاركة التي تجاوز عددها 100 دولة.

كما يشهد "إكسباند نورث ستار 2024" أكبر مشاركة أوروبية في تاريخه بحضور أكثر من 1,000 شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 450 شركة ناشئة من 35 دولة أوروبية. وشاركت العديد من تلك الشركات في واحدة من أبرز جلسات Investor Sunday ضمن المعرض، وهي جلسة "تواصل من أجل النجاح: قوة التعاون بين الدول في أوروبا".

وتضمن المتحدثون في الجلسة مشاركين من فرنسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال، إلى جانب الدكتور سيباستيان شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة "هاوس أوف فاينانس أند تيك برلين"، حيث ناقشوا مستقبل التمويل والاستثمار.

ودعا الدكتور شيفر إلى إرساء أسس جديدة للتعاون بين دول القارة الأوروبية، مشيرًا إلى وجود إمكانات ضخمة غير مستغلّة في الفضاء الرقمي، قائلاً: "نحن لا نتعاون بيننا كدول، ونحتاج إلى تعاون مشترك وحقيقي لتحقيق نجاحات ملموسة تدعم عملنا معاً. إننا نمتلك ما يؤهلنا لمنافسة الشركات التقنية الكبرى من الصين والولايات المتحدة، إلا أن علينا ابتكار وسائل جديدة لتسخير ما لدينا من أفضليات ومواهب من أجل إقامة مصانع المستقبل المتفوقة، فهناك الكثير من الإمكانات الواعدة التي تنتظر منّا اغتنامها".



كما يستضيف "إكسباند نورث ستار 2024" عدداً من الشركات العارضة التي تشارك لأول مرة من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية إلى جانب العديد من شركات الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتجمع هذه الدورة كذلك 59 شركة رائدة من أفضل الشركات أحادية القرن في العالم والتي تبلغ قيمتها مجتمعة 400 مليار دولار، والتي يعمل المعرض على تعزيز ورعاية ابتكاراتها من خلال برنامجه الجديد بالكامل NS scaleups، والذي أطلق لإقامة علاقات التعاون وتحفيز نمو الأعمال وربط الشركات الناشئة في مراحلها المتقدمة مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب رأس المال المغامر والعملاء. وناقشت الفعالية مشهد الشركات أحادية القرن الغني بالفرص الواعدة ضمن جلسة مميزة أخرى عقدت يوم الافتتاح بعنوان: " الشركات أحادية القرن في مجال تقنيات المناخ: التقييم والتذبذب ورأس المال المغامر."

وتحدث شون آوسوليفان، مؤسس شركة SOSV الأمريكية لرأس المال المغامر - والتي تعتبر المستثمر الأكثر نشاطاً في قطاع تقنيات المناخ بالعالم – خلال الجلسة التي عقدت بعد ظهر الأحد، ليتطرق إلى الفرص السانحة للشركات أحادية القرن في هذا المجال، وقال: "يعد التغير المناخي أزمة وجودية ملحّة تؤرّق البشرية، ولن يكون بوسع نماذج الأعمال غير المستدامة الصمود في المستقبل. هناك فرص تتيح لعشرات الآلاف من المشاريع الناشئة أن تبدأ على الفور بحل مشاكلنا وتغيير المجتمع بشكل جذري، لتحقق الأرباح مع مرور الوقت. فقد انطلقت شركة (Open AI) عام 2015 ولكنها لم تحقق نجاحاً يذكر حتى عهد قريب، وهي الآن الشركة الأعلى قيمة في العالم – ما يثبت أهمية المثابرة التي يمكن أن ترفع قيمة الشركات إلى مئات المليارات بل وحتى تريليونات الدولارات بشكل مفاجئ".

ما أبرز الفعاليات التي يشهدها "إكسباند نورث ستار 2024"؟

على مدى أيامه الأربعة، يلقي "إكسباند نورث ستار 2024" الضوء عل مستقبل المال والبلوك تشين والإبداع من خلال تنظيم فعاليات فريدة ومؤثرة مثل جيتكس إمباكت وFintech Surge وقمة مستقبل البلوك تشين، ومعرض التسويق ماركيتينج مينيا.

ويشهد المعرض كذلك إقامة فعالية Tech Transfer 3.0 لأول مرة، والتي تعمل على تقارب المختبرات البحثية والعلماء والمهندسين وخبراء التقنية والأكاديميين لعرض تطور الابتكارات من المفاهيم والأفكار إلى التطبيقات العملية على أرض الواقع. وتستضيف الفعالية أيضاً مؤسسات عالمية تشارك للمرة الأولى، ومنها جامعة IE، وكلية لندن الجامعية (UCL)، وجامعة جونز هوبكنز، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

أما مسابقة Supernova Challenge 2.0 فتشارك فيها نخبة من الشركات الناشئة من أوروبا وآسيا وأفريقيا، لبناء الزخم قبي انطلاق الفعاليات الجديدة والمرتقبة وهي جيتكس أوروبا في برلين وجيتكس آسيا في سنغافورة وجيتكس نيجيريا وجيتكس أفريقيا في المغرب عام 2025. وبعد ستة أشهر من التصفيات العالمية، تشارك حوالي 200 شركة ناشئة مختارة في النهائي العالمي للحصول على جوائز بمجموع 200 ألف دولار.

وفي خطوة استباقية للتواصل مع الشباب في دولة الإمارات وتعزيز انخراطهم في أجندة دبي الاقتصادي، سيكون جيل الشباب محور فعاليات GITEX YouthX Unipreneur التي تتضمن حوارات الشباب ولقاء الابتكار للمعلمين وغيرها من الجلسات.