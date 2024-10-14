داليا مبارك تواصل إصدارات ألبومها الجديد"بصمة"

تعاون جديد جمع الفنانة السعودية داليا مبارك بالملحن ياسر بوعلي من خلال أغنيتين حملتا اللون الغنائي السعودي بإيقاعات المتميزة. جاءت الأولى بعنوان "بصمة"، وهي التي حملت عنوان الألبوم الجديد الذي طرحته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات عبدالله أبو راس، وألحان ياسر بوعلي، و توزيع خالد عز، وتقول في مطلعها:

ترك في خاطري بصمة وغادر عن مدى شوفي

وغابت عني البسمة سكنت الخوف من خوفي

أنا إحساسي صعب هزمه ولكن قسوة ظروفي

وطيبة مالها لزمة ودنيا جابت كتوفي

أما الأغنية الثانية، التي تعاونت فيها داليا مع الملحن ياسر بوعلي، فقد حملت عنوان "لو أهمك"، وهي من كلمات أحمد الصانع وتوزيع خالد عز، وتميزت بلحنها الجميل وكلماتها وأدائها. حيث تقول في مطلعها:

يا حبيبي لو أهمك خفف جروحك شوي

صار لي فترة طويلة في غياهيب العنا

يوم قلبك وده يقسى ما قسى إلا علي

ويوم بالك وده ينسى ما نسى إلا أنا

وأوضحت داليا أن أغنية "بصمة" من ألحان ياسر بوعلي كانت أول أغنية تختارها للألبوم الجديد، وذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها أثناء الاحتفالية التي عقدتها في مدينة الرياض لإطلاق ألبوم "بصمة"، بحضور مجموعة من صنّاع العمل وأهل الصحافة والإعلام، وسط أجواء تراثية نجدية من قلب منطقة الدرعية.

تضمن ألبوم "بصمة"، إلى جانب الأغنيتين من ألحان ياسر بوعلي "لو أهمك" وأغنية "بصمة"، خمس أغنيات أخرى ليصبح مجموعها 7 أغانٍ، وهي: "فيها شي"، و"يا حسافة"، و"لو حبيتني"، و"رجّال"، وأغنية "انت كوني".

ملاحظة: مرفق لينك الأغنيتين "بصمة" و "لو أهمك" من ألحان ياسر بوعلي.