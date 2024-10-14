جيتكس 2024.. اندرايف تكشف عن استراتيجيتها للتحول إلى Super app

أعلنت شركة اندرايف، المنصة العالمية للنقل الذكي والخدمات الحضرية في 46 دولة، وثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً على مستوى العالم، أنها في طريقها للتحول إلى Super app بعد قيامها بتوسيع عروض الخدمات المالية وابتكار خدمات حضرية أخرى على التطبيق، بحسب ما صرح به كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة في جلسة Fintech Surge بمعرض جيتكس العالمي في دبي.

وخلال جلسة نقاشية أقيمت في 13 أكتوبرعلى هامش مؤتمر جايتكس دبي العالمي: طفرة التكنولوجيا المالية في دبي، ناقش ستيفن كروجر، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمنتجات في شركة اندرايف، حزمة التقنيات المبتكرة واستراتيجية الشركة الكبرى لهذا التحول، بينما شاركت آسيا فيلدت، مديرة التميز التشغيلي والاستدامة في اندرايف، أفكارها حول كيفية ملائمة هذه الخطوة لمهمة الشركة الكبرى المتمثلة في تحسين حياة ما لا يقل عن مليار شخص بحلول عام 2030، ويعقد المؤتمر الأكثر تأثيرًا في أجندة الأعمال والتكنولوجيا العالمية، بمركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربور، ويستقطب أكثر من 150 ألف مشارك كل عام.

قال ستيفن كروجر، على مشاركة اندرايف في مؤتمر جايتكس: "إن مشاركتنا في معرض جايتكس دبي: طفرة في التكنولوجيا المالية، تؤكد التزام اندرايف بالابتكار والتأثير المجتمعي في مجال التنقل ومجال التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى أوسع. ومع استمرارنا في تطوير منصتنا، نواصل التركيز على ابتكار حلول عادلة تعمل على تمكين كل من العملاء ومقدمي الخدمات".

وقالت آسيا فيلدت: "لدينا في اندرايف التزام واضح بمكافحة التميز المجتمعي، وهو يعد جوهر تطورنا خاصة مع خططنا التوسعية على مستوى الخدمات والنطاق الجغرافي، كذلك يعمل نموذج التسعير الفريد من نوعه، والقائم على برامج العطاءات لدينا على تمكين المستخدمين ومقدمي الخدمات من خلال استعادة السيطرة من الخوارزميات، وضمان العدالة وحرية الاختيار.

وأضافت فيلدت: " نحن ملتزمون بتحسين حياة الناس وتحدي كافة أشكال الظلم الاجتماعي من خلال المبادرات التي تطلها الشركة مثل inDrive Money و inVision البرامج الغير ربحية لاندرايف، ونود أن نؤكد على أن النمو المستدام والتأثير الاجتماعي يمكن تحقيقهما على التوازي.

ومنذ أن قامت اندرايف بإطلاق نموذج التسعير الخاص بها (P2P) في عام 2012 بهدف جعل تسعير الرحلات التشاركية أكثر عدالة لكل من السائقين والركاب، أجرت الشركة 5 مليارات عملية داخل التطبيق وتحولت إلى منصة متعددة الخدمات تقدم حلولاً أكثر ابتكارًا وعدالة، بما في ذلك النقل بين المدن، وخدمات التوصيب، وخدمات الشحن اللوجيستية، وغيرها من الخدمات الحضرية مثل التدبير المنزلي وإصلاحات المنازل.

وحققت اندرايف توسعًا كبيرًا في مجال الخدمات المالية مؤخرًا بإطلاق خدمة inDrive Money ، بهدف تعزيز الشمول المالي للعاملين في الاقتصاد التشاركي، وكانت البداية من المكسيك في فبراير الماضي، وحاليًا توسعت الخدمة لتشمل كولومبيا، وقامت بتوفير قروضًا نقدية للسائقين الذين لم يتمتعوا بخدمات البنوك التقليدية عبر مجموعة من الشركاء.

وإلى جانب خدماتها الأساسية، تعمل اندرايف أيضًا على تعظيم تأثيرها الاجتماعي من خلال مبادرة inVision الخاص بالشركة، والتي تدعم برامج المسؤولية المجتمعية للشركات في المجتمعات الأشد احتياجًا التي تعمل بها الشركة، وتساعد في توفير فرص متساوية لرواد الاعمال الغير الممثلين بشكل كاف في مجال التكنولوجيا من خلال عدة مبادرات مثل جائزة Aurora Tech Award لرائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وأطلقت اندرايف خدماتها في الولايات المتحدة العام الماضي، بجانب عملياتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث أسست نموذج تسعير فريد من نوعه للمستخدمين في الأسواق المتقدمة.

