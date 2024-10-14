جيتكس 2024.. كاسبرسكي: 10 مليارات دولار خسائر عالمية بسبب الهجمات السيبرانية والقطاعات الحيوية في مصر تحت التهديد

قالت جيني جان، المسؤولة عن العلاقات الحكومية في شركة كاسبرسكي، إن الشركة تعمل مع أكثر من 94 دولة، كما أنها تتولى أيضًا مسؤولية المناعة الرقمية والشفافية داخل الشركة.

أوضحت جيني خلال مؤتمر ومعرض جيتكس 2024، الإثنين، أن التقديرات تشير إلى أن الهجمات السيبرانية تكبد العالم خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار، وتعد القطاعات الحيوية مثل القطاعات الحكومية، البنوك، الطاقة، الصحة، والصناعات الحيوية الأكثر عرضة لتلك الهجمات في دول مثل مصر.

أشارت إلى أن هجمات الفدية وهجمات الهاتف وهجمات الشحن تعد من أكثر التهديدات السيبرانية شيوعًا التي تستهدف هذه القطاعات، وعلى الصعيد المحلي، تعمل كاسبرسكي مع الحكومة المصرية، وقد تعاونت مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) في مجال التعليم والتدريب، كما عُقدت اجتماعات مع جهات حكومية مصرية لبحث التعليم والجاهزية في مواجهة التهديدات الرقمية.