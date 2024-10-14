تعرف علي خدمات شركة الثقة للديكور والمقاولات

تعد شركة الثقة للديكور من الشركات الرائدة في مصر في مجال تركيب وتوريد حجر البازلت والحجر الفرعوني، وتتميز بجودة منتجاتها العالية وتنفيذها الدقيق للمشروعات بما يضمن متانة وجمال التصاميم، كما تقدم حلولًا مبتكرة ومتكاملة لتكسية الواجهات وتزيين المساحات الداخلية والخارجية باستخدام أجود أنواع الأحجار الطبيعية، وبفضل خبرتها الواسعة وفريق عمل محترف اكتسبت سمعة طيبة في سوق الديكور المصري وحققت تميزًا في تقديم أفضل الأسعار والخدمات.

اسعار البازلت في مصر

سعر البازلت في مصر تتأثر بعدة عوامل أولها مقاسات الحجر وسمكه إضافة إلى عوامل أخرى تتمثل فيما يلي:

تتعدد أنواع البازلت لتشمل البازلت الأسود، ووش الجبل، والبازلت الناعم والفرعوني والعباسي والأحمر والجرانيت.

يمكن أن يؤثر موقع العميل على السعر نتيجة تكاليف الشحن والتوصيل.

المساحة المقرر تركيب البازلت فيها تحدد بدورها مقاسات وسمك الحجر المطلوب.

استخدامات حجر البازلت

توفر شركتنا الثقه للديكور حجر البازلت متعدد الاستخدام، ومن بين هذه الاستخدامات ما يلي:

يتميز بمقاومته العالية للعوامل الجوية مما يجعله مناسبًا للأرضيات في الأماكن العامة والحدائق والممرات.

يُستخدم في تزيين واجهات المباني لأنه يعطي مظهرًا عصريًا وجماليًا مع تحمل الظروف البيئية.

بفضل متانته يُستخدم في تبليط الطرق والممرات حيث يتحمل الاستخدام المكثف والضغط العالي.

بسبب خصائصه العازلة يُستخدم في عزل المباني عن الحرارة والرطوبة.

كما يُستخدم في بناء الأسوار والأعمدة لما له من مظهر قوي وجمالي.

يتم تشكيله في أشكال فنية وديكورية لإضفاء لمسات جمالية فريدة على الأماكن الداخلية.

نوفر كميات البازلت التي تحتاجونها إضافة إلى فريق متخصص في تركيب الحجر للأرضيات والجدران بعد تحديد المقاسات المناسبة.

مميزات حجر هاشمي

الحجر الهاشمي من أشهر أنواع الأحجار الطبيعية التي تعتمد عليها شركة الثقة للديكور نظرًا لجودته العالية واستخداماته المتعددة، وتتميز الشركة بتقديم أفضل أنواع حجر هاشمي بأسعار تنافسية وخدمات تركيب احترافية، ويتميز بما يلي:

مقاومة عالية للعوامل الجوية مثل الحرارة والرطوبة.

متانة فائقة تجعله يدوم لفترات طويلة دون تلف.

سهولة التشكيل بأشكال وأنماط متعددة تناسب كافة التصاميم.

مظهر جمالي فريد يمنح المباني طابعًا كلاسيكيًا وفخمًا.

يتميز بخواص عزل حراري ممتازة مما يقلل من استهلاك الطاقة.

سهولة التنظيف والصيانة مقارنةً بمواد البناء الأخرى.

مناسب للاستخدام في الديكور الداخلي والخارجي على حد سواء.

يوفر حماية قوية للواجهات من التآكل والعوامل البيئية.

متاح بألوان متنوعة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات.

الشركة توفر خدمات تركيب احترافية تضمن الجودة والمتانة في التنفيذ.

حجر ابيض ازازي

حجر ابيض ازازي هو أحد الخيارات المميزة التي تقدمها شركة الثقة للديكور حيث يتميز بجماله الفائق ولونه الأبيض النقي، مما يجعله إضافة رائعة لأي تصميم داخلي أو خارجي، ويجمع هذا الحجر بين الجمال الطبيعي والمتانة مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من الاستخدامات، ويتميز بما يلي:

يتميز بلونه الأبيض النقي مما يضيف لمسة جمالية أنيقة للمساحات.

يتحمل الظروف البيئية القاسية مثل الرطوبة والحرارة.

يمتاز بقوة هيكله مما يجعله مقاومًا للتآكل مع مرور الوقت.

يوفر عزلًا ممتازًا للمباني مما يقلل من استهلاك الطاقة.

يمكن استخدامه للواجهات والأرضيات والممرات.

لا يتطلب صيانة معقدة ويمكن تنظيفه بسهولة.

يمكن تشكيله في أشكال وتصاميم متعددة مما يمنح حرية في التصميم.

يتميز بالقدرة على تحمل الاستخدام المكثف مما يجعله مناسبًا للمشاريع الكبرى.

يتوفر بعدة أنماط تزيينية تناسب مختلف الأذواق.

تركيب حجر بازلت من خلال شركة الثقة للديكور

تقدم شركة الثقه للديكور خدمات احترافية تضمن جودة التنفيذ ويتضمن تركيب حجر البازلت خطوات دقيقة تضمن نتائج مثالية تتناسب مع احتياجات العميل، وتتمثل فيما يلي:

يقوم الفني بزيارة الموقع لتحديد المساحات المطلوبة وترتيب التصميم المناسب.

يتم قياس المساحات بدقة لتحديد المقاسات الدقيقة لحجر البازلت المطلوب.

يُحدد نوع حجر البازلت المناسب بناءً على الاستخدام والمظهر المطلوب.

يتم تنظيف السطح جيدًا وإزالة أي عوائق مثل الأتربة أو الزيوت لضمان التصاق جيد.

يتم وضع لاصق خاص على السطح لضمان تثبيت الحجر بشكل محكم.

يبدأ الفنيون في وضع حجر البازلت بالمقاسات المضبوطة وفق التصميم المحدد.

يتم تسوية الحجر والتأكد من عدم وجود فراغات أو زوايا غير منتظمة.

يتم تطبيق مواد خاصة لإغلاق الفراغات وتعزيز متانة التركيب.

يُجرى تنظيف شامل للمنطقة المثبت بها الحجر، ويتم مراجعة الجودة النهائية للتأكد من مطابقة العمل للمعايير المطلوبة.

تشطيب حجر هاشمى أبيض ازازي

تشطيب حجر هاشمي أبيض أزازي من أبرز الخدمات التي تقدمها شركة الثقة للديكور حيث يتمتع بمظهر جذاب وأنيق يناسب مختلف التصاميم المعمارية، وتسعى شركتنا إلى تقديم أعلى مستويات الجودة في تشطيب هذا الحجر، مما يضمن تحقيق نتائج مميزة، وتتمثل خطوات التشطيب فيما يلي:

معاينة الموقع من قبل فريق مختص لتحديد أفضل طرق التشطيب والتصميم المناسب.

كما يتم قياس السطح بدقة لتحديد مقاسات الحجر اللازمة للتشطيب.

يتم اختيار حجر هاشمي أبيض أزازي عالي الجودة بما يتناسب مع ذوق العميل.

يتم تنظيف السطح جيدًا لإزالة الأوساخ والدهانات القديمة مما يسهل التصاق الحجر.

يُستخدم لاصق خاص لضمان تثبيت الحجر بشكل متين وفعال.

يقوم الفنيون بتركيب حجر الهاشمي الأبيض وفق التصميم المطلوب مع مراعاة المسافات والزوايا.

يتم تسوية الحجر والتحقق من عدم وجود أي فراغات مما يضمن مظهرًا متناسقًا.

يُطبق تشطيب خاص على الحجر ليظهر بمظهر لامع وجذاب ويزيد من مقاومته للعوامل الجوية.

هل يوجد حجر بازلت اسود للأرضيات؟

نعم تقدم شركة الثقة حجر بازلت أسود مخصص للأرضيات ويتميز بجماله ومتانته مما يجعله خيارًا مثاليًا لأرضيات في المنازل والمشاريع التجارية، فيتميز بالخصائص التالية:

يضفي مظهره الأنيق والعصري لمسة فاخرة على أي مساحة.

يتمتع بمقاومة عالية للرطوبة والحرارة مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الأماكن الداخلية والخارجية.

يُعتبر سهل التنظيف ولا يتطلب صيانة معقدة، مما يوفر الوقت والجهد.

يمتاز بقوة تحمله مما يجعله خيارًا مثاليًا للأماكن ذات الحركة العالية.

يمكن استخدامه في مختلف أنواع المشاريع بما في ذلك المنازل والمراكز التجارية والحدائق.

تقدم شركتنا الثقه خدمة تركيب حجر البازلت الأسود للأرضيات مع ضمان الجودة والدقة في التنفيذ، فلا تتردد في التواصل معنا

طرق الحفاظ على واجهات حجر هاشمي

حجر هاشمي يُعتبر من أجود أنواع الأحجار المستخدمة من خلال شركتنا الثقه ولكنه يحتاج إلى بعض العناية للحفاظ على جودته وجماله، وإليك بعض الطرق الفعالة للحفاظ على واجهات حجر هاشمي: