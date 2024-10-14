ليلة إضافية لـ مروان خوري وعبير نعمة في الإمارات

نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على حفل الثنائي مروان خوري وعبير نعمة في الغمارات، أعلنت الشركة المنظمة عن حفل غنائي آخر لاستيعاب عدد أكبر من الحضور.

موعد ومكان الحفل الإضافي لـ مروان خوري وعبير نعمة

ومن المقرر أن يقام الحفل الإضافي في السادس من نوفمبر، وتم طرح التذاكر إلكترونيا عبر الموقع الخاص بها.

كانت أحدث أغاني مروان خوري من خلال أغنية “الأنا” التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "بتعرفلك شي حدا مش أناني ما بيبني سعادتو عضهر التاني كلنا عنّا الأنا والله مش بس أنا في ناس بتخبّيا وناس بتبيّنا عناّ طبع غريب مفكرين الأرض بتبرم كرمالنا منستكتر حالنا عاللي قبالنا ما بدنا نعيش لحدا بس بدنا الكل يعيش كرمالنا هيي القصة و ما فيها نحنا منبلّش الشغلة بس ما منحب نكفيها بدنا شوية من كل شي عطول بدنا أكتر منجرب نكتفي ما منقدر "



أما عبير نعمة كانت طرحت حديثًا “لعندو بروح”، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "بعيونك عم بشرد فيهن

غمرة وحدة منّك إنت همومي بنسيهن

لما إتطلع بعيونك عم بشرد فيهن

غمرة وحدة منّك إنت همومي بنسيهن



لمّا إتعب لمّا إزعل

أنا لعندو بروح

وجودو حدّي بيقويني

وبيردّلي الروح



لمّا إتعب لمّا إزعل

أنا لعندو بروح

وجودو حدّي بيقويني

وبيردّلي الروح



وقلبي فجأة بيدفى

ما كأنو بعمرو كان مجروح



كل شي تغيّر فيي لمّا صرت لإلي

إنت وحدّي الدنيا كلّا ما بتفرق معي

كل شي تغيّر فيي لمّا صرت لإلي

إنت وحدّي الدنيا كلّا ما بتفرق معي