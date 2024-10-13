ميتا تجري تغييرات لمعالجة مشكلات تعديل Threads

ستقوم Meta بإصلاح "الأخطاء" في كيفية تطبيق Threads لقواعدها بعد أيام من الشكاوى حول تعامل الشركة مع تعديل المحتوى على الخدمة. في تحديث، قال رئيس Threads آدم موسيري إن الشركة أجرت بالفعل بعض التغييرات لمعالجة المشكلات التي ظهرت.

تأتي تعليقات موسيري في الوقت الذي أصبح فيه مستخدمو Threads صريحين بشكل متزايد بشأن قرارات التعديل العدوانية والغريبة في بعض الأحيان. في أحد الأمثلة البارزة، أبلغ عدد من المستخدمين عن معاقبة حساباتهم لاستخدام كلمة "cracker" أو "saltines". لم يشرح موسيري بالضبط سبب حدوث هذه الأنواع من الأخطاء، لكنه قال إن إحدى أدوات الشركة الداخلية "تعطلت"، مما منع المراجعين البشريين من رؤية "سياق كافٍ" حول المنشورات التي كانوا يقومون بتعديلها.

كتب موسيري: "بالنسبة لأولئك منكم الذين شاركوا مخاوفهم بشأن مشكلات التنفيذ: نحن نبحث في الأمر وقد وجدنا بالفعل أخطاء وأجرينا تغييرات". "الأمر الأكثر بروزًا هو أن مراجعينا (الأشخاص) كانوا يقومون بإجراء مكالمات دون تزويدهم بالسياق حول كيفية سير المحادثات، وهو ما كان خطأً. نحن نعمل على إصلاح هذا حتى يتمكنوا من إجراء مكالمات أفضل ويمكننا ارتكاب أخطاء أقل. نحن نحاول توفير تجربة أكثر أمانًا، ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل."

لا يعد تعديل المحتوى هو المشكلة الوحيدة التي أزعجت مستخدمي Threads في الأيام الأخيرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعد موسيري أيضًا بأن Threads تعمل على إصلاح لإخضاع طُعم المشاركة "للسيطرة" على الخدمة، بعد شكاوى واسعة النطاق.