تأجيل لعبة Date Everything الرومانسية إلى عيد الحب 2025

إذا كنت منعزلاً في العالم، فسيتعين عليك الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على لعبة الفيديو التي تحقق لك أمنياتك. لن تصل لعبة محاكاة الرومانسية الغريبة من Team17 وSassy Chap Games في 24 أكتوبر، كما تم الإعلان عنها في البداية. في يوم الجمعة، أرجأ الفريق تاريخ إصدار اللعبة إلى عيد الحب 2025.

على مستوى تصميم اللعبة، يبدو أن Date Everything! عبارة عن محاكاة مواعدة بسيطة مع فروع حوار وشخصيات مسموعة. ما يميزها هو فرضيتها السخيفة المبهجة: يمكنك مواعدة جميع أغراض منزلك، وذلك بفضل النظارات السحرية المعروفة باسم "Dateviator".

كل أغراضك التي يمكنك مواعدتها لها شخصية مميزة وخطوط قصص متفرعة. تشمل إمكانياتك الرومانسية سلة غسيل (الشخصية النارية "هاربر")، ومكنسة كهربائية (الشخص الوسيم "هوف") وشعورك الطاغي (والذي لا يرتدي قميصًا) بالخوف الوجودي الذي يفضل أن يُنادى فقط باسم "دوج". وبقدر ما تبدو هذه المجموعة غير جذابة لعلاقة رومانسية عابرة، إلا أنها قد تتفوق على تطبيقات المواعدة المليئة بالمعاملات الصغيرة اليوم.



اعتمادًا على اختيارات فرع الحوار الخاص بك، يمكن أن يصبح كل كائن بشري حبًا أو صديقًا أو كراهية. ووعد البيان الصحفي للعبة بأن كل نتيجة تؤثر على "مسار حرج يربط كل شيء معًا"، لذا اختر بحكمة بين المصباح والمنشفة التي ترتدي ملابس مثل ليبيراتشي.

ستصل لعبة Date Everything! في 14 فبراير 2025، على Switch وPS5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي.