Tomb Raider IV-VI Remastered تصدر على PS4 و PS5 في 14 فبراير

حان الوقت لإزالة الغبار عن زوج من المسدسات، حيث ستصدر لعبة Tomb Raider IV-VI Remastered على PS4 و PS5 في 14 فبراير 2025. ما هي أفضل طريقة لقضاء عيد الحب القادم من خلال البحث في الكهوف عن الغنائم؟

تتميز هذه الإصدارات المعاد تصميمها بصور محدثة، على الرغم من أنه يمكنك التبديل إلى الرسومات القديمة للاستمتاع بالحنين إلى الماضي.

وينطبق نفس الشيء على عناصر التحكم. هناك عناصر تحكم حديثة مستوحاة من الإصدارات الأحدث في السلسلة، ولكن هذه المدخلات القديمة على بعد تبديل واحد فقط.

تتضمن المجموعة أكثر من 150 كأسًا، والتي تتميز "بإيماءات إلى لحظات أيقونية من السلسلة". كما عاد وضع التصوير من Tomb Raider I-III Remastered، مما يسمح للاعبين بمشاركة "اللحظات المفضلة وجمال البيئات المعاد تصميمها مع المجتمع".

من الجدير بالذكر أن الألعاب الثلاث المضمنة في هذه المجموعة لم يُشار إليها مطلقًا على أنها تتمات مرقمة. تتميز النسخة المعاد إتقانها بـ Tomb Raider: The Last Revelation و Tomb Raider: Chronicles و Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Crystal Dynamics و Eidos هما وراء هذه النسخ المعاد إتقانها، لذا فهذه هي الصفقة الحقيقية. هذا هو الفريق الذي صنع Tomb Raider I-III Remastered المذكورة أعلاه، والتي حظيت بمراجعة جيدة.

يبدو الأمر وكأننا في خضم نهضة كروفت. تم عرض فيلم الرسوم المتحركة Tomb Raider: The Legend of Lara Croft لأول مرة على Netflix وتقوم Phoebe Waller-Bridge، التي لعبت دور البطولة في أحدث أفلام Indiana Jones، بكتابة عرض حي لـ Lara Croft لـ Prime Video.