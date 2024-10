Steam Deck تصل إلى أستراليا في نوفمبر

لن يضطر اللاعبون الأستراليون إلى شراء Steam Deck بأسعار باهظة من أحد البائعين أو استيرادها إلى البلاد بمساعدة صديق في الخارج.

في PAX Australia، أعلنت Valve أنها ستبدأ في بيع جهاز الألعاب المحمول في البلاد بدءًا من نوفمبر.

حاليًا، لا يزال Steam Deck متاحًا فقط في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج عبر موقع Komodo على الويب، لكن Valve قامت بتحديث الصفحة الرسمية للجهاز بإعلان يقول "Your Games, down under November 2024".

سيتم بيع كل من إصدارات LCD وOLED في أستراليا، مع انخفاض سعر إصدار LCD بسعة 256 جيجابايت بمقدار 649 دولارًا أستراليًا للمشترين. سيكلف جهاز OLED بسعة 512 جيجابايت 899 دولارًا أستراليًا، بينما سيتم بيع إصدار OLED بسعة 1 تيرابايت مقابل 1049 دولارًا أستراليًا. أطلقت Valve جهاز Steam Deck بشاشة OLED العام الماضي كتحديث منتصف الدورة بشاشة أفضل وعمر بطارية أفضل وخصائص لمسية أفضل ومكونات أفضل بشكل عام من الجهاز الأصلي. تتميز شاشة OLED بحواف أرق وتأتي مع دعم أصلي لتقنية HDR ولديها معدلات إطارات أسرع.

على الرغم من أن إصدار LCD ليس من المفترض أن يكون جيدًا مثل شقيقه الأحدث، إلا أننا لا نزال نعتقد أنه أحد أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في السوق. لا يزال قويًا بما يكفي لتشغيل معظم ألعاب Steam، بما في ذلك عناوين AAA، وهو أرخص من وحدة التحكم OLED.