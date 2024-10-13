المجلس الثقافي البريطاني يدعم طلاب جامعة الأزهر في برنامج دراسي

يدعم المجلس الثقافي البريطاني عشرة طلاب جامعيين متميزين من جامعة الأزهر في برنامج دراسي مكثف لمدة ثلاثة أسابيع في المملكة المتحدة.

ويشارك الطلاب، الذين تم اختيارهم لإنجازاتهم الأكاديمية الاستثنائية، بمن فيهم الطالب الأول على مستوى الجامعة، في دورة مصممة لتحسين كفاءتهم في اللغة الإنجليزية وتطوير مهارات القيادة الأساسية.

‏‎وقد تم تسجيل الطلاب في مدرسة أنجلو كونتننتال في بورنموث، وهي مؤسسة مشهورة باللغة الإنجليزية معتمدة من قبل المجلس الثقافي البريطاني، ولديها ما يقرب من 75 عامًا من الخبرة في تقديم تعليم بجودة فائقة.

‏‎كما يهدف البرنامج إلى تحسين قدراتهم على التواصل، وتعزيز التعاون الفعال ضمن الفريق، وزيادة الوعي الثقافي والحسي مما يعزز نهجهم في حل المشكلات.

قال مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "نحن سعداء بدعم هؤلاء الطلاب المتميزين في هذه الرحلة إلى المملكة المتحدة حيث تتمثل مهمتنا في المجلس الثقافي البريطاني في بناء الروابط والتفاهم والثقة".

وتابع : "أنها فرصة ممتازة لهؤلاء الشباب ليس فقط لتعزيز مهاراتهم في اللغة الإنجليزية ولكن أيضًا لتجربة التبادل الثقافي؛ فأنا أتطلع إلى سماع قصصهم عندما يعودون إلى مصر."

ولضمان تجربة ثقافية شاملة تستضيف عائلات من سكان المدينة الطلاب مما يوفر بيئة آمنة وداعمة، لاندماج الطلاب في الثقافة البريطانية، الأمر الذي يساعد على تزويدهم بفرص أفضل لممارسة اللغة.

بالإضافة إلى أنشطتهم الأكاديمية، يتضمن البرنامج أنشطة ثقافية يومية، تتراوح من المهرجانات وصناعة الخبز إلى العطور، والتي صُممت لتثري فهمهم للتقاليد وأسلوب الحياة في بريطانيا.

فيما يظل المجلس الثقافي البريطاني ملتزمًا بدعم التبادلات التعليمية والثقافية التي تعمل على تمكين الشباب وتساهم في بناء عالم أكثر ترابطًا وسلامًا.