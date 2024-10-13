الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

فلسطين تشارك في اجتماع الدورة 21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بالجامعة العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

 شاركت دولة فلسطين اليوم الأحد، في اجتماع الدورة 21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

ويأتي الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، ويعقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت بتاريخ 29 مايو بمملكة البحرين، والذي دعا دولة الإمارات، إلى تصميم وإطلاق موقع للجنة العربية للإعلام الالكتروني نهاية 2024 مع تنظيم دورات تدريبية لمرشحي الدول الاعضاء بشأن تدبير هذا الموقع.

ويناقش الاجتماع جهود تصميم وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

وقال رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية أحمد خطابي إن هذا الموقع الإلكتروني يخضع للمبادئ والضوابط المحددة في مدونة السلوك التي اعتمدت من مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الفضاء الرقمي في التزام بالقيم الروحية والاخلاقية والثقافية لمجتمعاتنا العربية والتأكيد على ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية للدول الاعضاء.

وأضاف خطابي أن مدونة السلوك تقوم على مبدأين أساسين، وهما المسؤولية المجتمعية للإعلام الإلكتروني وتحقيق المصلحة العامة للدول الأعضاء، فضلا عن معايير واضحة تتمثل في الدقة والمصداقية والحيادية والنزاهة في نطاق محتوى يعكس قيم التسامح والتعدد العرقي والديني والثقافي بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز والكراهية، فضلا عن الأخذ بالاعتبار المضمون الإعلامي الخاص بالفئات الهشة.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب فالح المطيري، بينما ترأس وفد دولة فلسطين، مستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين

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