وزير الرياضة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، تحت شعار "فرصة واعدة للاستثمار والابتكار"، والذي يهدف إلى تمكين الشباب ودعم الإبتكار وريادة الأعمال، وفرصة لرواد الأعمال الشباب لعرض أفكارهم المبتكرة أمام نخبة من المستثمرين والشركاء المحتملين.



حضر الفعاليات لفيف من قيادات الوزارة، والمستثمرين، ورواد ريادة الأعمال والتكنولوجيا، والجهات ذات الشأن، بتنظيم "شباب قادرون" أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وأحد أعضاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية.



تضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية ذات الصلة منها، استراتيجيات ريادة الأعمال، فرض التمويل للمشروعات الناشئة، وفرص الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى أفضل مشروع ناشئ، وأفضل رائد أعمال.



في كلمته، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال اهتماماً كبيراً لدوره الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، ما جعل مصر مركزاً هاماً لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال.



وأكد صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير وقدرات الشباب المصري في العديد من المجالات بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة من القدرات والامكانيات الثقافية والبشرية والفنية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة وشركة انطلاق في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المشتركة والبرامج المختلفة لدعم المشروعات الناشئة للشباب.



وتحدث وزير الشباب والرياضة عن أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.



وتقدم الدكتور اشرف صبحي بالشكر والتقدير الي السادة مساعدي ومعاوني الوزير للشئون الشبابية، وإلى رئيس شباب قادرون وفريق العمل، والشكر لكافة المشاركين من الدول العربية وحرصهم الدؤوب.



واستعرض مساعد وزير الشباب والرياضة للتسويق والشئون التجارية مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وذلك خلال جلسة "فرص الاستثمار في مصر".



يذكر أنه تم اختيار المشروعات المشاركة بالمؤتمر بناءً على معايير الإبتكار والقابلية للتنفيذ والتأثير الاقتصادي والإجتماعي، والعمل علي تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لتطوير المشروعات الناشئة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية.