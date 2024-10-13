الأيتام ومصروفات الدراسة

حياة أحمد على أرملة منذ 5 سنوات توفى زوجها تاركاً لها ثلاثة أبناء صغار «أنور» فى الصف الأول الإعدادى و«رانيا» فى الصف الأول الإعدادى و«سما» فى الصف الثالث الابتدائى والزوج كان يعمل سائقاً وظروف الأسرة المعيشة صعبة ولا تمتلك من حطام الدنيا شيئاً سوى معاش 2100 لا يكفى نفقات الحياة وغلاء الأسعار ومصروفات الأبناء الصعبة فى الدراسة وتوفير متطلبات الحياة لهم من مأكل وملبس ومسكن بعد وفاة الزوج.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات المعيشة ومصروفات الأبناء فى الدراسة.