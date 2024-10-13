14 ألف جنيه ترحم الملاك الصغير

نور رمضان هاشم طفلة صغيرة فى عمر الزهور تعانى منذ ولادتها من ضعف سمع شديد تسبب فى معاناة لها وبعد العرض على الأطباء وتردد الأم بها على المستشفيات تم تركيب سماعات طبية لها، ولكن مع مرور الوقت لم تعد قادرة على السمع بها وتم بعد ذلك إجراء عملية زراعة قوقعة لها وتحتاج حالياً إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه تعجز الأسرة الفقيرة عن توفيرها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فالأب عامل فى مخبز ولديه طفلان آخران فى التعليم والطفلة تحتاج إلى جلسات تخاطب بصفة شهرية.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع المطلوبة وتخفيف معاناة الطفلة «نور».