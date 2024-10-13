12 ألف جنيه.. تعيد سمع «عبدالرحمن»

عبدالرحمن سامح جمعة، يبلغ من العمر عشر سنوات، أصيب بفقدان السمع منذ الولادة، واكتشف الاطباء مرضه بضعف سمع عصبى حسى شديد بالأذنين، وأجريت له جراحة لزرع قوقعة بالأذن، منذ ست سنوات.

والآن اسودت الدنيا فى عينيه وحياته كلها، السمع مهدد بالفقدان، لأن جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل فترة إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء المطلوبة الآن تتكلف أحد عشر ألفاً وخمسمائة جنيه، وهذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، الأب عامل بسيط باليومية، لا يملك نفقات الحياة الضرورية، وتكاليف ضخمة لجلسات التخاطب حتى يستطيع النطق والكلام.

جاءت أم الطفل إلى «عيادة الوفد» تبحث عن أمل لإنقاذ سمع صغيرها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى يسهم فى نفقات الحياة، ولا تملك من حطام الدنيا شيئاً تساعد به فى إنقاذ سمع فلذة كبدها المهدد بالصمم، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية له وأخوته الأربعة، وبات مهدداً بفقدان السمع والتعثر فى الدراسة والحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة عاجلة.