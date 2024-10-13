وزير الري يستقبل نظيره بجمهورية زيمبابوي

ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جونجوى ماسوكا وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي، ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير التعاون المشترك، كما أعرب عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

كما أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي، مشيرا لأهمية استفادة زيمبابوى من الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، والذي تم إنشاؤه ليصبح منصة مهمة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الأفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.

كما أشار لأهمية مشاركة زيمبابوي فى مبادرة AWARe التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

ومن جانبه أعرب وزير زيمبابوي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات مع ضرورة التركيز على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المياه بالمناطق الريفية والإنذار المبكر ، خصوصاً مع خطط حكومة زيمبابوي نحو التوسع في الاعتماد علي آبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة المتجددة، فضلاً عن رغبته في التعرف علي الخبرات المصرية في مجال المزارع السمكية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.