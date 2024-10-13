بين التحضير والتصوير.. صبا مبارك تستعد للمشاركة في أعمال جديدة

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‎تعيش الفنانة صبا مبارك نشاطا فنيا خلال الفترة الحالية، إذ تستعد لعرض مسلسلها الجديد "وتر حساس"، كما تنشغل بمسلسلات جديدة، قبل إبرام التعاقدات مع الشركة المنتجة.

‎وتواصل الفنانة صبا مبارك تصوير مشاهدها في مسلسل "220 يوم" المنتظر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، بالتعاون مع النجم كريم فهمي ونخبة أخرى من النجوم المتميزين.

‎كما تعكف النجمة الأردنية على قراءة الأدوار الجديدة والمفاضلة بينهم، بعدما تلقت ترشيحات للمشاركة في بطولة مسلسل "الوهم"، ولم يتم الاتفاق عليه، ومسلسل أخر لم يتم الكشف عنه حتى الان.

‎يذكر أن مسلسل "وتر حساس" دراما اجتماعية مشوقة، يتكون من ٤٥ حلقة والمقرر عرضه على فضائية ON ومنصة "يانجو بلاي"، ويأتي من بطولة نخبة من النجوم؛ من بينهم: صبا مبارك، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم.