الجيزة تضبط 36 طن زيوت سيارات مغشوشة ومقلدة لماركات داخل مخزن بالبدرشين

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنظيم حملة رقابية مكبرة علي المنشات المخالفة تمكنت من ضبط أحد المنشأت التي تقوم بالتلاعب والغش التجاري في منتج "زيوت السيارات" وتقليد عدد من الماركات المشهورة من زيوت السيارات بعد القيام بإعادة تدوير الزيوت المستهلكة وتعبئتها مما يؤثر علي كفاءة محركات السيارات وذلك بقرية ابو صير بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة وبحوزته ٣٦ طن زيوت سيارات مغشوشة ومقلدة .

حيث قامت مديرية التموين برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية التموين بمداهمة الموقع المذكور وبالتفتيش تبين ان المكان عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة ادوار ، والدور الثالث عبارة عن مكان التعبئة وبه خط تعبئة وخزانات للزيت السائب ومخزن للجراكن الفارغة للماركات المشهورة والدور الثانى والارضى مخازن للمنتج النهائى من الزيت معبأ بجراكن لمعظم الماركات المشهورة ، وعلي الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الزيت السائب باجمالى كمية ١٤.٥ طن معبأة فى خزانات بلاستيك، وكذلك تم التحفظ على الجراكن المعبأة بعدد 1600 جركن ماركات مختلفة باجمالى ٢١.٥ طن، وبذلك تكون اجمالى الكمية المضبوطة 36 طن زيوت سيارات مقلدة ومعاد تدويرها، كما تم التحفظ على خط الانتاج والآت المستخدمة فى التعبئة والتغليف وعدد ٢٥٠٠ جركن فارغ لماركات مختلفة وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة جهود التصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.