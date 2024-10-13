وزير السياحة يلتقي مستشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للتعليم ورئيس معهد Bella Vista للتعليم العالي بسويسرا

التقـي، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع Rui Zhou مستشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للتعليم ومؤسس ورئيس معهد Bella Vista للتعليم العالي بدولة سويسرا، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمعهد في مجال بناء قدرات العاملين بقطاع السياحة والآثار والترويج المشترك للمنتجات والوجهات السياحية المصرية.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكداً على استعداد الوزارة للتعاون في هذه المجالات التي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية والتي ترتكز على عدة محاور من بينها إبراز تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، ليكون الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، وأن يتم العمل على تطوير كل نمط سياحي على حدى، بالإضافة إلى وضع الرؤى لتنمية الموارد البشرية بالقطاع السياحي والأثري، مشيراً إلى أن مصر دولة صاحبة حضارة عريقة وتاريخ ممتد لآلاف السنين كما أنها تتمتع بالعديد من المنتجات والمقومات السياحية المتنوعة.

وتناول اللقاء مناقشة التعاون في مجال التعليم والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة والعاملين بقطاع السياحة والآثار في مجالات الضيافة والإدارة والسياحة والآثار، كما تم بحث إمكانية طرح أفكار مبتكرة للترويج المشترك للمقصد السياحي المصري.

وقد حضر اللقاء الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، و Max Behesht نائب رئيس معهد Bella Vista وعميد المعهد، و Tina Zhang المساعدة التنفيذية لرئيس معهد Bella Vista.



1000186117