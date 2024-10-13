تعاون بين فوري وبل مصر لتعزيز حلول التمويل الرقمي لتجار التجزئة

وقعت شركتا "فوري"، المتخصصة في تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، و"بل مصر"، الرائدة عالميًا في مجال صناعة الجبنة المطبوخة وصاحبة العلامات التجارية "لا ڨاش كيى ري، وكيرى وغيرها، اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف توفير حلول التمويل الرقمي لتجار التجزئة، في إطار برنامج الولاء "عناية" الخاص بشركة "بل".



تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة فيو دعم التحول الرقمي لتجار التجزئة، مما يمكّنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتوسيع نطاق أعمالهم.

تسهم "فوري "، بفضل خبراتها الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية، في توفير حلول مبتكرة تسهل على التجار الحصول على التمويل اللازم وتدير أعمالهم بكفاءة أكبر.

وتعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بدعم صغار التجار وتعزيز دورهم في الاقتصاد.



كما تسعى شركة "بل مصر" من خلال ريادتها للسوق المصري -باعتبارها أكبر منتج للجبنة المطبوخة في مصر وفقاً لآخر إحصائيات - إلى تعزيز استدامة هذه الفئة من التجار ونجاحهم في السوق، حيث يستهدف البرنامج الرائد، الوصول إلى 25,000 من التجار في جميع المحافظات المصرية خلال الخمس سنوات القادمة.

وقد خصصت شركة بل مصر مبلغ 60 مليون جنيه، لتوفير التمويل اللازم للتجار. وتتراوح قيمة التمويل الذي يمكن ان يحصل عليه كل تاجر مشترك في البرنامج من 5,000 إلى 150,000 جنيه مصري كحد أقصى، ويمكن للتجار المشاركة في البرنامج عبر التواصل مع فريق مبيعات بل أو فوري



قال حسام عز، الرئيس التنفيذي لشركة فوري FMCG، "إن التعاون مع شركة بل مصر علامة مضيئة في مسيرتنا، وخطوة محفزة لجهودنا الرامية لتعزيز خدمات التمويل الرقمي للتجار، كما يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتجار، وتمكينهم من توسيع أعمالهم وزيادة قدرتهم التنافسية لمواكبة متغيرات السوق في ظل الظروف الراهنة."

أكد أن الشراكة مع بل مصر ستعزز من الابتكار وتقديم حلول مالية جديدة تلائم التطورات التكنولوجية السريعة، مما يسهم في بناء بيئة تجارية أكثر استدامة وفعالية.



وأعرب هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا، عن سعادته للتوسع الكبير في خدمات برنامج عناية، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تمكين التجار اقتصادياً واجتماعياً.

وقال: "نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة فوري FMCG، والتي تجسد التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال دمج أحدث التقنيات في خدماتنا، نسعى إلى تمكين التجار من الوصول إلى حلول تمويلية مرنة وسهلة الاستخدام، مما يساعدهم على توسيع أعمالهم وتحسين أدائهم المالي في مواجهة تحديات السوق المتغيرة".

