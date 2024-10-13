ڤودافون كاش تحصل على شهادة PCI DSS لالتزامها بحماية البيانات

أعلنت ڤودافون مصر أن ڤودافون كاش، أكبر محفظة إلكترونية في مصر، حصلت على شهادة PCI DSS الإصدار 4.0، وهي شهادة عالمية متخصصة في معايير أمان بيانات المدفوعات وبطاقات الدفع. يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام الشركة بتطبيق أعلى معايير وممارسات الأمن السيبراني وحماية معلومات عملائها.

تعد شهادة PCI DSS من أهم المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني للمدفوعات، وتحدد سلسلة من متطلبات الأمان الصارمة للشركات والبنوك والمؤسسات التي تتداول بيانات حاملي البطاقات.

في الوقت نفسه، يعكس حصول ڤودافون كاش على هذه الشهادة مدى التزامها بحماية المعلومات المالية للعملاء وضمان سلامة معاملاتهم، فضلًا عن ذلك، تمنح هذه الشهادة عملاء ڤودافون كاش المزيد من الثقة بأن معاملاتهم المالية تخضع لتقييمات أمان شاملة وتتماشى مع أعلى معايير لجنة معايير أمان صناعة بطاقات الدفع التي تمنح هذه الشهادة.

قال كاتالين بوليجا، رئيس قطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر: “نعتمد في ڤودافون مصر على التكنولوجيا الرقمية لتحسين جودة حياة ملايين المصريين، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والخدمات المتطورة التي نقدمها لعملائنا. إن حصولنا على شهادة PCI DSS يمثل علامة فارقة في هذه المسيرة التي بدأناها منذ سنوات طويلة، كما يؤكد التزامنا بتطبيق أقوى إجراءات وتدابير الأمان لحماية الشبكات ومعلومات العملاء لتبرز هذه الشهادة الجهود التي تبذلها الشركة للحفاظ على معايير صارمة مثل التشفير، وقيود الوصول للبيانات، والمراقبة المستمرة للشبكات".

أضاف إسلام مأمون، رئيس قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر: “إن حصول ڤودافون كاش على شهادة PCI DSS يمثل بلا شك إنجازًا هامًا يعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية آمنة ويُعتمد عليها، كما يؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على أعلى معايير الأمان".

تعد ڤودافون كاش أكبر محفظة إلكترونية في مصر، حيث يتم من خلالها ملايين المعاملات شهريًا، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة المالية مثل دفع الفواتير، والتحويلات المالية، ومشتريات التجزئة. ولهذا فإن حصول ڤودافون كاش على شهادة PCI DSS يعزز التزامها بأعلى مستويات الأمان السيبراني وحماية بيانات العملاء، فضلًا عن امتثال الشركة للمعايير الأمنية العالمية، مما يعزز ثقة العملاء في ڤودافون كاش من خلال ضمان أعلى مستويات الأمان للمعلومات الشخصية مما يؤكد ريادة الشركة في الخدمات المالية الرقمية.