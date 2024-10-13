انطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر ومعرض المدن الذكية 30 أكتوبر

أعلنت شركة -ROOT Technologies رووت تكنولوجيز الشركة المنظمة لمؤتمر و معرض المدن الذكيةICEC عن موعد إنطلاق الدورة العاشرة لهذا الحدث المهم في قطاع التكنولوجيا وأيضا التشييد والبناء والتطوير العقاري والتي تقرر عقدها في 30 – 31 اكتوبر 2024 بالقاهرة.

ويعـد مؤتمر ومعرض المدن الذكية أكبر حدث متخصص يقام سنويا" يجمع بين عـدة شركات متخصصة في إنشاء بنية تحتية ذكيّة مستدامة لتوفير مدن حضارية صديقة للبيئة، وأيضا متكاملة تقنياً ومخطط لها بدقة، مع اعتمادها بشكل كامل على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. حيث أصبح التوجه نحو إنشاء مدن ذكية ضرورة حياتية على كل المستويات في ظل ما نعيشه من تغيير وتطوير في شتى مناحي الحياة، فالمدن الذكية تستطيع تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات، وتوفير العدادات الذكية، وكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء ومواقف السيارات الذكية، وتوفير نظام ذكي لإدارة حركة المرور، وإدارة المدن بالكاميرات الذكية لرصد التجاوزات.

وقال المهندس عيسى المدير التنفيذي لشركة ROOT Technologies إن إنشاء مدن ذكية أصبح فرصة جيدة لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال إدارة أفضل للخدمات والموارد، وذلك من خلال إدارة العمليات دون تدخل بشري كعمليات ترشيد الإضاءة والكهرباء، مشيرا إلى مشاركة كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والمحلية والشركات ذات الريادة وكبار صناع القرار والاستشاريين والمعنيين بتصميم وتطوير وتجهيز المدن والمنشآت والمباني الذكية لعرض أحدث التقنيات والحلول المستدامة، بالإضافة إلى طرح أفضل الارشادات لإدارة وبناء مدن ذكية مستدامة لتحقيق إدارة أفضل للخدمات والموارد.

ويقدم مؤتمر ومعرض المدن الذكية ICEC 2024 هذا العام كل ما وصلت إليه التكنولوجيا في تطوير المدن، والتي سيطرحها كبار المستشارين من خلال عقد جلسات يحضرها نخبة كبيرة من صانعي القرار في شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، وتعقد هذه الجلسات على هامش المعرض الذي سيقام لمدة يومين ويضم عدد كبير من أهم وأكبر الشركات الرائدة في صياغة المستقبل بلغة رقمية مواكبة لعصر التكولوجيا الهائل الذي نعيشه ولم يعد يقتصر استخدامه على فئة عمرية أو شريحة معينة بل أصبح أسلوب حياة بشكل عام.

تحظى الدورة التاسعة لمؤتمر و معرض المدن الذكية ICEC 2024 بعدد مشاركة من كبار مقدمي الخدمات التكنولوجية والاستشاريين على سبيل المثال لا للحصر شركة EMS - Speed 4 Trading - EEO GROUP - XCELTRA. كما تم إعلان أجندة المؤتمر عبر الموقع الإليكتروني والتي تستعرض كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا التطوير العقاري وبناء بنية تحتية ذكية للحصول على مدن ومباني إدارية وصناعية وتكنولوجية ذكية مستدامة.



ومن المقرر أن يتناول مؤتمرو معرض المدن الذكية ICEC 2024 العديد من الموضوعات التكنولوجية من قبل خبراء الصناعة مثل: إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والاتصالات من آلة إلى آلة M2M، الألياف الضوئية FTTx والخدمات الثلاثية triple play، والاتصالات والتنقل والتكنولوجيا الخضراء وأنظمة الأمن ومراكز البيانات وأنظمة التحكم في الدخول والأجهزة السلكية، والتحليل البيئي والسيارات المتصلة بالإنترنت والتشغيل الآلي للمنزل وأنظمة الري والطاقات المتجددة والإشارة الرقمية وأنظمة وقوف السيارات وتقنيات الأرصاد الجوية والاتصالات الموحدة والكابلات السكنية وكابلات الشركات والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وجمع النفايات، وأنظمة إدارة المرافق والاتصالات ذات السرعة العالية ونظام إدارة المباني BMSوتوزيع الكهرباء وأجهزة المراقبة ومواد البناء الخضراء.