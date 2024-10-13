تويست توفر الخدمات الترفيهية لعملاء جوميا

أعلنت منصة تويست عن توقيع اتفاقية تعاون مع منصة التجارة الإلكترونية الرائدة "جوميا"، بهدف إتاحة خدماتها لتطبيق Twist TV، المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية لعملاء جوميا.

وقع بروتوكول التعاون المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، وعبد اللطيف عُلما الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية منصة تويست التي تستهدف توفير خدماتها الترفيهية لقطاع واسع من العملاء من خلال إبراز المميزات الفريدة والخدمات المتنوعة التي تقدمها منصة Twist TV والتي تعد الوجهة الأولى للخدمات الترفيهية المتنوعة، فضلاً عن مساعدة "جوميا" في الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل أكثر فعالية من خلال تويست.

بموجب هذا التعاون، سيتمكن عملاء جوميا من الاستفادة من اشتراك مجاني لمدة شهر في تطبيق Twist TV. وسيستفيد من هذا العرض قطاع واسع من العملاء الذين قاموا بإجراء أي عملية شراء في آخر 3 أشهر من خلال منصة جوميا، وكذلك من قاموا بإضافة منتجات إلى سلة المفضلات، أو مشاهدة أي قسم داخل المنصة، بالإضافة إلى من قاموا بإضافة منتجات إلى سلة الشراء في جوميا.

وتوفر منصة وتطبيق Twist TV التي أطلقتها إي آند مصر، مكتبة ضخمة ومتنوعة تضم أكثر من 16 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي المتنوع، بما في ذلك أشهر أفلام هوليوود، والمسلسلات التلفزيونية العربية والاجنبية، والبرامج التلفزيونية، والأفلام الوثائقية، والأفلام الترفيهية الخاصة بالأطفال.

و قد عبر المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع منصة التجارة الإلكترونية جوميا، وقال: "سيتمكن عملاء جوميا من خلال هذا التعاون من الوصول لمكتبةTwist TV الرقمية للاستمتاع بتجربة ترفيهية متميزة، ونتوقع أن يساهم هذا التعاون في تعزيز مكانة Twist TV كمنصة رائدة في مجال الترفيه الرقمي في مصر."

وأضاف: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في استراتيجيتنا لتعزيز حضورنا الرقمي وتوسيع نطاق خدماتنا الترفيهية من خلال منصة Twist TV. ونثق أن هذا التعاون سيساعدنا في الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام لخدماتنا."

وتعقيبا على هذه الشراكة والتعاون الاستراتيجي ، قال عبد اللطيف عٌلما الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر: "يسعدنا التعاون مع منصة Twist TV لتوفير تجربة ترفيهية فريدة لعملائنا. نحن دائمًا نحرص على تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة، وتوفر لهم حلولًا مبتكرة تزيد من قيمة التسوق عبر جوميا".

وتابع : "نحن في جوميا نسعى باستمرار إلى تقديم قيمة مضافة لعملائنا، ويأتي تعاوننا مع منصة Twist TV كجزء من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق خدماتنا وتلبية احتياجات عملائنا بأفضل صورة ممكنة. نحن ندرك أهمية المحتوى الترفيهي الرقمي في حياة المستهلك اليوم، ومن خلال هذه الشراكة، نتمكن من توفير تجربة تسوق شاملة تجمع بين التسوق الإلكتروني والمحتوى الترفيهي المميز ".