الأحد 13 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رحمة طلبة تحصد ذهبية حديدة لمصر فى بطولةالعالم للكاراتيه بإيطاليا

بوابة الوفد الإلكترونية

توجت بطلة منتخب مصر رحمةطلبة تتوج بالميدالية الذهبية  -61 ك كومتيه فردى شابات تحت 21 سنه ،فى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه بإيطاليا

ليرتفع بذلك رصيد مصر من الميداليات الى 11 ميداليات متنوعة بواقع 4ذهب و 2فضة و 5برونز

وكان قد حصل فريق الكاتا شابات تحت 21 سنه (مريم العزبي- مريم أسامة -حبيبة موسى -جنى رأفت)على الميدالية البرونزيه فى منافسات


وحصل الثنائي محمد حمدى و عبد الرحمن طلبة على ميداليتين برونزيتين اليوم  
وحقق بطل منتخب مصر محمد حمدى الميدالية البرونزيه
-60 ك كومتية 
وحصد البطل عبد الرحمن طلبه  بالميدالية البرونزيه كاتا رجال  
وحققت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 7 ميداليات متنوعة امس فى اليوم الرابع ببطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه  المقامة حاليا بإيطاليا 
حيث توج ابناء الفراعنة بالميداليات السبعة امس  بواقع 3 ذهب و2 فضة و2 برونز  

وجاءت نتائج البعثة المصرية امس كالتالى:

حصدت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات

-وكان قد توج بطل منتخب مصر  للكاراتيه محمد اشرف  بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب  

-و حصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك  ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات  

-و حصلت  رؤى طاهر  على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات  

-وحصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه نورهان مصلح  على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات

-وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية  الذهبية   تحت 63 كومتيه فردى ناشئين  

-و توجت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية  تحت47 كومتيه فردى ناشئات

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