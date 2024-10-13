الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميداليتين برونزيتين جديدة لمصر فى بطولةالعام للكاراتيه بايطاليا

بوابة الوفد الإلكترونية

حصل الثنائي محمد حمدى و عبد الرحمن طلبة على ميداليتين برونزيتين اليوم  فى منافسات بطولة  الشباب تحت 21 سنه ببطولة العاالم بإيطاليا
حيث حقق بطل منتخب مصر محمد حمدى الميدالية البرونزيه
-60 ك كومتية 
وحصد البطل عبد الرحمن طلبه  بالميدالية البرونزيه كاتا رجال  
ليرتفع بذلك رصيد مصر من الميداليات الى 9 ميداليات متنوعة بواقع 3ذهب و 2فضة و 4برونز 
وكانت قد حققت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 7 ميداليات متنوعة امس فى اليوم الرابع ببطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه  المقامة حاليا بإيطاليا 
حيث توج ابناء الفراعنة بالميداليات السبعة امس  بواقع 3 ذهب و2 فضة و2 برونز  

وجاءت نتائج البعثة المصرية امس كالتالى:

حصدت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات

-وكان قد توج بطل منتخب مصر  للكاراتيه محمد اشرف  بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب  

-و حصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك  ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات  

-و حصلت  رؤى طاهر  على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات  

-وحصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه نورهان مصلح  على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات

-وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية  الذهبية   تحت 63 كومتيه فردى ناشئين  

-و توجت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية  تحت47 كومتيه فردى ناشئات

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