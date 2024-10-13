وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسيف تنفذان برنامج مشواري بمحافظة القليوبية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف، برنامج "مشواري"بمحافظة القليوبية.

ويتم تنفيذ برنامج "مشوارى" بمكونيه لتنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية لدى الشباب والنشء، داخل مراكز الشباب بالمحافظات، حيث تم التدريب علي مكون المشورة المهنية بمركز شباب نقباس بالقليوبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للعمل مع المنظمات الدولية التي تساهم في رفع مستوي مهارات وقدرات الشباب، واتاحة الفرص لهم للحصول علي البرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

ويعد برنامج مشوارى أحد أهم البرامج المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونسيف وتحتوى دوره المشوره المهنيه على(مراحل صنع القرار المهنى، الوعى بالذات، توسيع الوعى بسوق العمل، التخطيط للوصول للمهنه المرغوبه، التوافق بين ذاتك وسوق العمل، تحقيق السعاده المهنيه).