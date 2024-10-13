محافظ المنيا يزور مصابي حادث تصادم قطار النوم

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة المصابين في حادث تصادم قطار وجرار ، الذي وقع صباح اليوم الأحد ، بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، حيث اطمأن على حالتهم الصحية في مستشفى المنيا العام و مستشفى الجامعة واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حيث تم خروجهم من المستشفيات.

وكان الحادث قد أسفرعن إصابة 22 شخصًا، من بينهم حالة وفاة، وذلك نتيجة تصادم من الخلف بين جرار (باور) قادم من قنا وعربة الباور الخلفية لقطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان إلى القاهرة، وعلى الفور، انتقل اللواء كدوانى برفقة اللواء مجدى سالم مدير الأمن و الجهات المعنية والإسعاف والحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث ، وتابع عمليات الإنقاذ والإسعاف، حيث وجه بالدفع بعدد 20 سيارة اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام ومستشفى الجامعة لتلقى العلاج

ويتابع اللواء كدوانى على مدار اللحظة ، تداعيات الحادث من غرفة السيطرة بحضور نائبه الدكتور محمد ابو زيد، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، موجها بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة حركة المرور بمزلقان منطقة ماقوسة الى طبيعتها، بما لا يؤثر على حركة سير المواطنين وطريق مصر اسوان جنوب مدينة المنيا.