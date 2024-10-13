رئيس اتحاد الغرف السياحية يناقش منظومة التدريب بالقطاع بالتعاون مع وزارة السياحة



في إطار الاهتمام المتزايد بالعنصر البشرى وأهميته للقطاع السياحي عقد حسام الشاعر رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماع لمناقشة منظومة التدريب بالقطاع بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وذلك بحضور الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير للتدريب. كما حضر الاجتماع محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية وأدهم جرانه ووائل أبو السعود أعضاء مجلس إدارة الغرفة وياسر التاجورى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأيمن عبدالباقى وهشام وهبة أعضاء الغرفة ومصطفى حفنى رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وهيثم عرفة عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وباسم رزق عضو مجلس إدارة غرفة محال بيع العاديات والسلع السياحية.

استهل الشاعر الاجتماع بالحديث عن أهمية تدريب العمالة بالقطاع السياحى لاسيما في ظل الزيادة المنشودة في الطاقة الاستيعابية موضحاً أن هناك توافق تام في هذا الشأن بين توجه السيد الأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار وبين الإتحاد والغرف السياحية وأهمية توحيد الجهود في العمل على تدريب العمالة ورفع مستواها بما يتناسب مع مكانة مصر السياحية وبما يواكب مستوى توقعات السائح من خدمات.

وأضاف الشاعر أن صناعة السياحة تختلف عن كل الأنشطة الاقتصاية في أنها تعتمد على الموارد البشرية بشكل أساسى ولا يمكن استبدالها بأى آلة، كما أوضح أن وزير السياحة قد أشار في عدة لقاءات إلى أن الوزارة ستساند متطلبات القطاع في هذا التوجه.

واكدت دكتورة سها بهجت على الاهمية التى يوليها معالي الوزير لملف التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري و ان الوزارة بصدد الاعداد لمنصة تدريبة الكترونية و التي سيتوافر عليها كافة البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالقطاع السياحى وكذا وفى مرحلة لاحقة المواد التأهيلية لراغبي الالتحاق بسوق العمل فى القطاع وقد اكدت على توجيهات معالى الوزير بأن يتم التنسيق مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية في هذا الشأن.

وقام رؤساء الغرف بعرض الخطط التدريبية الحالية لدى كل غرفة وقد تم الاتفاق على قيام كل غرفة بتحديث البرامج التدريبية وتنقيحها تمهيداً لاعتمادها من خلال اللجان المعنية المشتركة بين الوزارة والإتحاد قبل رفعها على منصة وزارة السياحة والآثار.