هايتيرا تكشف عن سلسلة P5 لدعم اتصالات القوى العاملة المتنقلة والفرق الميدانية

أعلنت شركة "هايتيرا"، المتخصصة عالمياً في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، أنها ستكشف النقاب، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، عن الجيل الأحدث من أجهزتها المتطورة والمرتقبة للاتصالات ضمن سلسلة P5 التي تعمل بنظام الضغط للتحدث عبر الهاتف الخلوي (PoC)، وتشمل هذه السلسة أجهزة P50 و P50 Pro.

وصُممت سلسلة أجهزة P50 لتلبية الاحتياجات المتطورة والاستثنائية للقوى العاملة التي تعمل في بيئات متنقلة، وتتميز بمزيج فريد من قابلية التحمل والقوة والسهولة والأداء، ما يجعل منها حلاً مثالياً للاتصالات الجماعية في معظم القطاعات الحيوية مثل الأمن والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها من المجالات الحيوية والضرورية للاقتصادات سريعة النمو في منطقة دول الخليج العربي.

وتتكامل سلسلة P50 وP50 Pro بشكل سلس ومبسط مع منصة "هايتيرا " HyTalk، لتشكل نظام اتصالات يمتاز بالقوة والمتانة ويسهم في تمكين الشركات من إدارة فرقها المتنقلة بكفاءة أكبر.

ويساعد هذا التفاعل في توفير اتصال مباشر وفوري بنظام الضغط للتحدث (PTT)، ما يسهم بدوره في تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الفريق، والاستجابة السريعة للمهام، مدعوماً بميزات أمان مبتكرة ورائدة على مستوى القطاع. وفيما يتعلق بالقطاعات التي تعتمد على فرق متباعدة، مثل شركات الأمن والبناء والخدمات اللوجستية، تضمن سلسلة P5 توفير الاتصالات بشكل متواصل دون انقطاع، الأمر الذي يسهم في تطوير وتعزيز ممارسات السلامة في مواقع العمل ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية وإنتاجية القوى العاملة.

وقال ستانلي سونج، نائب رئيس شركة هايتيرا :"تلعب الكوادر العاملة المتنقلة والمتحركة، وخاصة في قطاعات مثل الأمن والخدمات اللوجستية، دوراً محورياً في ضمان السلامة العامة والكفاءة التشغيلية في جميع أنحاء المناطق المدنية والصناعية الحيوية في منطقة الخليج. ونحرص من خلال إطلاق سلسلة P5 على تقديم أداة اتصال تلبي متطلبات هذه القطاعات من جهة، وتسهم في زيادة قدرتها على الاستجابة بسرعة وفعالية تحت إي ظرف".

وصُممت أجهزة الموجات الراديوية التي تعمل بنظام الضغط للتحدث عبر الهاتف الخلوي (PoC) من سلسلة P5 لمقاومة وتحمل أقسى الظروف في مختلف البيئات التشغيلية، وهي متوافقة مع معيار IP68، ما يعني أنها محصنة بشكل كامل ضد الغبار والماء. ويتميز التصميم القوي بواجهات تم اختبارها على نطاق واسع، مثل موصل صوت متين من 9 دبابيس ومنفذ من نوع سي"C مقاوم للماء، ما يوفر موثوقية طويلة الأمد في جميع الظروف. وتم تصميم أجهزة الموجات الراديوية هذه للمستخدمين الذين يبحثون عن وسائل موثوقة يمكن الاعتماد عليها في البيئات القاسية، من مواقع البناء إلى المرافق الصناعية في المناطق النائية.



وتأتي سلسلة P5 مزودة بمنفذ طاقة 3 واط وتقنية متطورة لإلغاء الضجيج، ما يوفر دقة وضوح عالية للصوت، حتى ضمن البيئات الصاخبة والمليئة بالتحديات. وباستخدام خاصية معالجة صوتية عريضة النطاق بمعدل عينات يصل إلى 16 كيلو هرتز ونطاق تردد من 20 هرتز إلى 8 كيلو هرتز، تعمل أجهزة الراديو على إعادة إنتاج الصوت بدقة وضوح عالية، بما يضمن عدم فقدان الاتصالات الحيوية، حتى في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة مثل مراكز المدينة أو المناطق الصناعية.