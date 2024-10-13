الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اليوم.. ختام بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة والمقامة على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري والبالغ مجموع جوائزها 10 آلف دولار.

ومن المقرر، أن تقام اليوم نهائي منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وكان الثنائي المصري المكون من "هادية الجندي ولوجين وصفي" قد حققا الميدالية البرونزية في منافسات زوجي السيدات بعد خسارتهن أمام زوجي موريشيوس بنتيجة 2-0.

وشارك في البطولة 182 لاعب ولاعبة من 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

الجريدة الورقية