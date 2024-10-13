اليوم.. ختام بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة

تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة والمقامة على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري والبالغ مجموع جوائزها 10 آلف دولار.

ومن المقرر، أن تقام اليوم نهائي منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وكان الثنائي المصري المكون من "هادية الجندي ولوجين وصفي" قد حققا الميدالية البرونزية في منافسات زوجي السيدات بعد خسارتهن أمام زوجي موريشيوس بنتيجة 2-0.

وشارك في البطولة 182 لاعب ولاعبة من 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".