جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني وديًا استعدادًا للسوبر المحلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية إيسترن كومباني، المقرر لها بعد قليل، على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايك - جيفرسون كوستا - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف وائل "الفرنسي"- يوسف أحمد حسن - محمد عاطف - حازم أسامة.

الهجوم: حسام أشرف - سامسون أكينيولا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى مساء اليوم أمام فريق زد على ملعب النادي.