الفيوم تواصل حملاتها لتحقيق الانضباط بالشارع والالتزام بالتعريفة

قامت إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مباحث المرور، بحملة لتحقيق الانضباط بسيارات التاكسي وخطوط سير سيارات السيرفيس، خاصة التي تخدم منطقة قحافة، والتأكد من مدى التزام السائقين بخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، استجابة لشكاوى العديد من المواطنين من مخالفة سائقي هذه السيارات للتعريفة المقررة، وتقسيم خطوط السير.وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية للمواصلات، ومتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المقررة.

تأتي الحملة، في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط المروري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتسهيل حياتهم اليومية، حيث تم استيقاف سيارات السيرفيس وسؤال المواطنين عن مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات الرسمية، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

كما تم التنبيه على المواطنين خلال الحملة بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.

ترفيق المناطق الصناعية

وفى وقت سابق بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المهندس تيسير ممدوح خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك في ترفيق المناطق الصناعية وإنشاء مجمعات حرفية وصناعية، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دورها في تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وضم وفد الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، كل من المهندس أسامة شكري رئيس قطاع المشروعات الصناعية، والمهندس عاشور الصدوري رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمهندسة عبير خالد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط، والمهندسة هيام رضا مدير عام الشئون الفنية بالجهاز.

خلال اللقاء، استعرض محافظ الفيوم، عدداً من الميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، كما ألقى الضوء على عدد من المنتجات اليدوية والحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، والقرى المتميزة في مجال إنتاجها وتصديرها، مشيراً أن المحافظة تدرس إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية والتراثية يكون بمثابة مزار للسياحة المحلية والأجنبية، على أن يتم إدارة وتشغيل الموقع بمعرفة العاملين في هذا القطاع الحيوي، لضمان الاستدامة والاستمرارية.

كما استعرض "الأنصاري" جهود المحافظة في إنشاء المنطقة الاستثمارية بمنشاة كمال مركز الفيوم، والتي تضم مصنع يازاكي مصر لإنتاج أنظمة الضفائر الكهربائية للسيارات، أحد ثمار التعاون المصري الياباني، وكذا التجهيز لإنشاء مجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، ومجمع صناعي للنباتات الطبية والعطرية بقرية السنجأ مركز أبشواي، وجهود المحافظة في توطين الصناعات والحرف اليدوية، والاستفادة من المزايا النسبية للقرى المنتجة بالمحافظة.

4

5

6