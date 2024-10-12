قانون مباشرة الحقوق السياسية على طاولة المناقشات بالمنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى ، اليوم السبت ١٢ اكتوبر ، خطة التثقيف السياسي لشهر اكتوبر لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، تحت عنوان ، مناقشات حول قانون مباشرة الحقوق السياسية .

شارك في مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية ، لفيف من أعضاء مراكز شباب ، نزلة البرشا، الشيخ حسين، ابشادات ،قلبا، الريرمون، وحاضر فى الندوة دكتور مؤمن شعبان، وتم خلال المناقشات إلقاء الضوء على العديد من المحاور الرئيسية، ومنها قانون الإنتخابات وفق الدستور المصري، والتعريف بالنظام الفردي والحزبي والمستقل ، والقائمة، وشروط الترشح النيابي لمجلسي النواب والشوري، وآلية الإقتراع الإنتخابي، وقد حظيت الندوة بالكثير من أشكال التفاعل بين الحضور والقائمين على إدارتها.

جاء ذلك بحضور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى، اشرف عبد الأعلى مسؤول البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ابتسام عبد الحميد مسؤل البرلمان بإدارة الفرع، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة الشباب ملوي، وبحضور مها عبدالحميد المنسق الإعلامي لإدارة الشباب والرياضة بملوى.