حصول «أسطول» على رخصة شهادات الانبعاثات الكربونية تماشياً مع استراتيجية التوسع

4 مؤتمرات لنشر الثقافة المالية

حصلت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية على رخصة مزاولة نشاط تنفيذ وتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشيا مع الإجراءات التى تقوم بها الرقابة المالية للتوسع فى المنتجات المالية، لتنوع مجالات الاستثمار فى القطاع المالى غير المصرفى، واستكمالا لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى الأفريقى ومواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها فى التجارة مع الأسواق العالمية.

قال محمد لطفى، العضو المنتدب للشركة، إن حصول الشركة على رخصة مزاولة شهادات الانبعاثات الكربونية يأتى استكمالا لتغطية كافة الأنشطة المستحدثة والصادرة من هيئة الرقابة المالية، خاصة أن «أسطول» حريصة على تغطية أى نشاط صادر عن الهيئة.

أضاف «لطفى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» مدى حرص الشركة على توفير كافة الأنشطة للعملاء سواء مؤسسات أو أفراد، كون الشركة تعد من الكيانات الكبرى فى سوق الأوراق المالية.

أشار «لطفى» إلى أن الشركة نجحت فى تنفيذ استراتيجيتها الاحترافية والمتكاملة التى تتلاءم مع احتياجات السوق، والعملاء وهو ما دفعها أن تكون من شركات المقدمة فى قائمة شركات السمسرة، وذلك فضل الاحترافية فى العمل والتسويق.

كما أشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع فى سياسة فتح الفروع بالمحافظات للوصول لأكبر قطاع من العملاء، وكذلك نشر ثقافة الاستثمار فى البورصة.

قامت شركة أسطول خلال الفترة الماضية بعقد 4 مؤتمرات بالمحافظات فى إطار استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية والتوعية حول الاستثمار فى البورصة.