بلاغ للنائب العام ضد رئيس اللجنة الأولمبية

قدم المحامي مصطفي شعبان محمد بلاغين لمعالي المستشار النائب العام ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس؛ قيد الأول برقم عريضة بلاغ المال العام رقم 65518 كود العريضة 936842 ، والثاني قيد برقم عريضة بلاغ الجماعات الارهابية 65522 ، كود العريضه 936892 .

تضمن البلاغ الأول ضد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ، حيث أن المبلغ ضده أهدر المال العام وتربح من خلال عمله كرئيس الاتحاد المصري للسباحة وعمله كقائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بالمخالفة للقانون حيث أن المبلغ ضدة يعمل بأحد المؤسسات القومية ويحصل على تفرغ في حين أن التفرغ طبقا للقانون لا يكون إلا للمدربين أو الفنيين أو الاداريين أو اللاعبين الذين يقومون بمهام محددة لازمة لهذا التفرغ ولا ينطبق على أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو الأندية.

وتضمن البلاغ الثاني ، التحقيق في اخفقات البعثة المصرية في أولمبياد باريس وانخاذ كافة الإجراءات القانونية التى نظمها القانون رقم 22 لسنة 2018 ، والخاص بتنظيم التحفظ وحصر أموال الجماعات المحظورة وطلب تحريات الجهات الأمنية في هذا الشأن.