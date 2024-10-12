بمشاركة فضل الله.. ندوة بعنوان الإطار القانوني للانتقالات الرياضية وتداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية بقضية لاسانا ديارا

تعقد في الساعة الثامنة مياء الاربعاء المقبل ندوة عامة عبر "تطبيق زوم" بعنوان الإطار القانوني للانتقالات الرياضية وتداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية بقضية لاسانا ديارا بمشاركة نخبة من خبراء القوانين واللوائح الرياضية في مصر والوطن العربي.

يدير اللقاء المستشار أحمد الورفلي المحامي والمحكم الدولي بمشاركة الدكندتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي، والخبير الدولي في دراسات وتقارير مستقبل الرياضة والدكتور أحمد عبد الظاهر ^ستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمستشار القانوني بدائرة القضاء أبو ظبي

محاور الندوة:

وتناقش الندوة عدد من المحاور في مقدمتها خلفية النزاع بين اللاعب وناديه والاتحاد الدولي؛ بجانب الأسانيد القانونية التي أقيمت عليها الدعوى؛ والدفوع القانونية التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"

كما تناقش الندوة قرار المحكمة وأسانيده؛ وتحليل وتقييم الحكم بجانب تأثير الحكم على قواعد فيفا بشأن انتقال اللاعبين؛ وكيفية التوفيق بين قواعد فيفا وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وأخيرا تأثير الحكم على صناعة الرياضة وسوق انتقال اللاعبين و الدروس المستفادة وتطوير الحلول القانونية.

للمشاركة في الندوة عبر الرابط

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ctq4BYc2R5Wk5RPCm2hW_Q