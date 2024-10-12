السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بمشاركة فضل الله.. ندوة بعنوان الإطار القانوني للانتقالات الرياضية وتداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية بقضية لاسانا ديارا

بوابة الوفد الإلكترونية

تعقد في الساعة الثامنة مياء الاربعاء المقبل ندوة عامة عبر "تطبيق زوم" بعنوان الإطار القانوني للانتقالات الرياضية وتداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية بقضية لاسانا ديارا بمشاركة نخبة من خبراء القوانين واللوائح الرياضية في مصر والوطن العربي.

يدير اللقاء المستشار أحمد الورفلي المحامي والمحكم الدولي بمشاركة الدكندتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي، والخبير الدولي في دراسات وتقارير مستقبل الرياضة والدكتور أحمد عبد الظاهر ^ستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمستشار القانوني بدائرة القضاء أبو ظبي

محاور الندوة:

وتناقش الندوة عدد من المحاور في مقدمتها خلفية النزاع بين اللاعب وناديه والاتحاد الدولي؛ بجانب الأسانيد القانونية التي أقيمت عليها الدعوى؛ والدفوع القانونية التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"

كما تناقش الندوة قرار المحكمة وأسانيده؛ وتحليل وتقييم الحكم بجانب تأثير الحكم على قواعد فيفا بشأن انتقال اللاعبين؛ وكيفية التوفيق بين قواعد فيفا وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وأخيرا  تأثير الحكم على صناعة الرياضة وسوق انتقال اللاعبين و الدروس المستفادة وتطوير الحلول القانونية.

للمشاركة في الندوة عبر الرابط 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ctq4BYc2R5Wk5RPCm2hW_Q

الجريدة الورقية