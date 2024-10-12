Ticketmaster أول شركة تستخدم تذاكر Apple Wallet المحدثة

أعلنت Ticketmaster

أنها ستكون أول شركة تذاكر تستفيد من الميزات الجديدة التي وصلت إلى Apple Wallet مع نظام التشغيل iOS 18.

وفقًا لمنشور مدونة من الشركة، يمكن لتذاكر Ticketmaster التي يتم عرضها في تطبيق Apple عرض معلومات محسّنة مثل خرائط الأماكن واتجاهات وقوف السيارات وتوقعات الطقس المحلية والاستماع الموصى به من Apple Music.

يمكن للفرق ومساحات الأحداث أيضًا اختيار إضافة روابط إلى تطبيقاتها أو مواقعها الإلكترونية الخاصة التي يمكن للعملاء الوصول إليها من تذاكر Wallet الخاصة بهم.

تطبق الشركة التقنية الجديدة أولاً على حدثين رياضيين هذا العام، وقالت إنها ستطرح القدرات على المزيد من الأحداث في عام 2025. وبينما تروج Ticketmaster لدورها كأول من يتبنى تجربة التذاكر الجديدة في Wallet، فإن الميزات الجديدة لن تكون متاحة لتلك الشركة فقط. ونظرًا لأن Ticketmaster كانت في صور العلاقات العامة التي أعلنت عن الميزات الجديدة، فمن المرجح أن يكون لدى الشركتين اتفاق حول كيفية الترويج المشترك للتحديثات.

تتميز Apple Wallet بالعديد من الترقيات في أحدث إصدار لنظام التشغيل، مثل ميزة Tap to Cash الجديدة لتحويل الأموال بشكل أسرع. كان الطرح الأولي لنظام التشغيل iOS 18 في الشهر الماضي يتضمن بعض الأشياء الجيدة، ولكن من غير المرجح أن يتم إطلاق Apple Intelligence لأول مرة حتى وقت لاحق من شهر أكتوبر.