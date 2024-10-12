أحمد يحيى رئيسًا تنفيذيًا لـ«إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية» وسامر مراد نائب للرئيس لقطاع الأفراد

أعلنت شركة "إي آند مصر"، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تعيين أحمد يحيى، رئيسًا تنفيذيًا لـ"إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" (إي آند Fintech & Lifestyle).



وتركز "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية"، التابعة لشركة "إي آند مصر"، على دمج التكنولوجيا مع أسلوب الحياة، من أجل تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات عملائها، وأن تكون الشريك المثالي في رحلة تحسين حياتهم المالية والشخصية، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى واقع ملموس من خلال تقديم تطبيقات وخدمات تلبي احتياجات العصر الحالي.



ومن المنتظر أن تلعب "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" دورًا محوريًا في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، بما في ذلك "إي آند كاش" والخدمات البنكية والتمويل والتأمين، كما تشرف على تطوير كافة الخدمات الرقمية والترفيهية المتاحة عبر تطبيق "ماي إي آند"، إلى جانب إدارة برامج الولاء والمكافآت الخاص بجميع خدمات الشركة.



بالإضافة إلى ذلك، تقوم "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية بإدارة خدمات الترفيه الرقمي، والتي تشمل تطبيقات TWIST المتنوعة ومنصات الألعاب المختلفة، مما يعزز مكانتها في قطاع التكنولوجيا المالية والترفيه الرقمي على حد سواء.



ويأتي تعيين أحمد يحيى رئيسا تنفيذيًا لـ"إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" ضمن استراتيجية "إي آند مصر" الطموحة، التي تستهدف تطوير أعمالها بعد إعادة تغيير علامتها التجارية، وتسعى لتوسيع نطاق عملها لترسيخ مكانتها كمجموعة تكنولوجية متكاملة، مما يعزز مكانتها الريادية في السوق، كما يعكس القرار التزام “إي آند مصر” بتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها، ويؤكد على رؤيتها المستقبلية في قيادة التحول الرقمي في المنطقة.



وفي إطار منصبه الجديد، يتولى أحمد يحيى مسؤولية توجيه وتطوير شركات الخدمات المالية التابعة لشركة إي آند مصر، مثل "سوبر باي" و"إرادة"، بما يتماشى مع الهوية الجديدة التي تتبناها الشركة.



كما قامت "إي آند مصر" بتعيين سامر مراد نائباً للرئيس لقطاع الأفراد خلفا لأحمد يحيى، ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في السوق المصرية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، ومن المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تحقيق أهداف الشركة الطموحة وزيادة حصتها السوقية من خلال تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة وتحسين تجربة العملاء.



وتعليقا على منصبه الجديد، أعرب أحمد يحيى عن سعادته بهذه الثقة، مؤكدًا عزمه العمل بجد لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها، ومواصلة الابتكار والتطوير لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، وأضاف قائلا: "أنا شغوف بشدة لإعادة تشكيل تجربتنا للخدمات المالية والخدمات الرقمية والترفيه، وخلق تأثير كبير في حياة عملائنا."





كما عبر سامر مراد عن سعادته بتولي منصبه الجديد، قائلا: "يشرفني قيادة فريق التسويق والمبيعات، وفخور بقيادة هذا الجزء الحيوي من أعمالنا، والذي نتفاعل خلاله مع ملايين الأفراد يوميا، وهدفي هو تحسين تجربة عملائنا بشكل مستمر، وضمان أن يكون كل تفاعل مع إي آند مصر تجربة سلسة وقيمة ولا تُنسى."

