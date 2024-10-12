تسريب بيانات شخصية لـ 77000 عميل في فيديليتي

تسبب خرق آخر لمؤسسة مالية ضخمة في تسريب المعلومات الشخصية لآلاف العملاء إلى الجمهور.

أفاد موقع TechCrunch أن أحد القراصنة المجهولين حصل على بيانات شخصية لـ 77009 عميل من شركة إدارة الأصول Fidelity Investments.

كشف ملف قدمه المدعي العام في ولاية ماين أمس أن الطرف الثالث المجهول حصل على المعلومات في منتصف أغسطس باستخدام حسابين وهميين للعملاء. لم يُعرف بعد كيف تم استخدام هذه الحسابات للوصول إلى بيانات العملاء. قالت شركة Fidelity في رسالة إلى عملائها إنها اكتشفت الخرق في 19 أغسطس.

وذكر الخطاب أيضًا أن الطرف المجهول لم يصل إلى حسابات العملاء في Fidelity ولكن بعد أن أكملت Fidelity مراجعتها، أكدت أن البيانات الشخصية للعملاء قد تعرضت للاختراق.

قدم مكتب المدعي العام في نيو هامبشاير إشعارًا ثانيًا بخرق البيانات أمس يكشف عن "حادثة أمان بيانات" أخرى تتعلق ببيانات عملاء Fidelity Investments. يقول الإشعار إن الطرف الثالث غير المصرح له حصل على حق الوصول إلى "قاعدة بيانات داخلية تحتوي على صور لوثائق تتعلق بعملاء Fidelity" من خلال تقديم طلبات وهمية للوصول أيضًا في 19 أغسطس. لم يوفر خرق البيانات الثاني وصولاً غير مرغوب فيه إلى أي حسابات أو أموال للعملاء والمعلومات المسربة "مرتبطة فقط بمجموعة فرعية صغيرة من عملاء Fidelity".