احتفلت الأوساط الأدبية في كوريا الجنوبية بالكامل بالكاتبة هانج كانج بعد فوزها بجائزة نوبل للأدب 2024، فهي أول كاتبة كورية تفوز بهذه الكاتبة الاستثنائية.

جائزة نوبل للأدب

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر تقريرا بعنوان "مسيرة ثقافية وأدبية.. الكاتبة الكورية هان كانج تتوج بجائزة نوبل للأدب 2024"، إذ أكد موقع الجائزة أن الكاتبة الكورية الجنوبية نالت جائزة نوبل في الأدب تقديرا لنصوصها النثرية الشعرية التي تواجه الصدمات التاريخية وتكشف عن هشاشة الحياة البشرية.

وذكر التقرير، أنّ الكاتبة في 27 نوفمبر 1970 وبرعت في الكشف عن هشاشة الحياة البشرية في كتاباتها حسب تعبير الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل.

أضع المساء في الدرج

كما انعكس اهتمامها بالموسيقى والفن على أسلوبها المبتكر في النثر المعاصر، وجاء تتويج الكاتبة الكورية بالجائزة عن مجموعتها الشعرية "أضع المساء في الدرج"، ومن ضمن نصوصها قصيدة الشتاء عبر المرأة، واستحوذت كتاباتها على موضوعات مهمة ومعقدة تتعلق بالعلاقات الإنسانية وتعكس الجوانب المظلمة للمجتمع الكوري الجنوبي، لذلك، جرى ترشيحها بقوة كي تحصل على جائزة نوبل التي تقدر قيمتها هذا العام بـ11 كرونة سويدية أو 1.1 مليون دولار.