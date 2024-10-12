عاجل
محطة سكك حديد مصر مصر.. بشتيل على مساحة 57 فدان وتتسع لربع مليون راكب يوميًا
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

الصليب الأحمر: 1.2 مليون نازح لبناني بسبب الحرب الإسرائيلية (فيديو)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على لبنان

قال شوقي أمين، مستشار الشؤون الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن هناك أكثر من 1.2 مليون نازح لبناني بسبب الحرب الإسرائيلية، كما أن 1000 مركز إيواء في لبنان تقدم مختلف الخدمات للنازحين.

txt

محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يُنفذ "خطة الجنرالات" في غزة مستغلا أحداث لبنان

txt

المبعوث الأمريكي إلى لبنان: نعمل من أجل وقف إطلاق النار

تأمين الحاجات الأساسية للنازحين

وأضاف مستشار الشؤون الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية: «نعمل على تأمين الحاجات الأساسية للنازحين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان».

وتابع: «الحاجات الإنسانية للنازحين في لبنان كبيرة جدا ونحتاج لتعاون الشركاء كافة، ويجب تجنيب المدنيين العنف ونطالب بحمايتهم، وهناك احتمالية كبيرة بزيادة النزوح في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل».

تطبيق القانون الدولي الإنساني 

وواصل مستشار الشؤون الإنسانية بالصليب الأحمر: «يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناة المدنيين».

مواد متعلقة

بطولة صبا مبارك .. مواعيد وقنوات عرض مسلسل وتر حساس

مستشفيات الفقراء بلا دواء.. و الإهمال يسيطر على الوحدات الصحية بالدقهلية

" ايڤرجرو" تنطلق بالقافلة الإرشادية الثانية لتعزيز الزراعة في صعيد مصر

خبير أثري: المتحف المصري الكبير الأكبر بالعالم لآثار دولة واحدة (فيديو)
الجريدة الورقية