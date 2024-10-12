الصليب الأحمر: 1.2 مليون نازح لبناني بسبب الحرب الإسرائيلية (فيديو)

قال شوقي أمين، مستشار الشؤون الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن هناك أكثر من 1.2 مليون نازح لبناني بسبب الحرب الإسرائيلية، كما أن 1000 مركز إيواء في لبنان تقدم مختلف الخدمات للنازحين.

تأمين الحاجات الأساسية للنازحين

وأضاف مستشار الشؤون الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية: «نعمل على تأمين الحاجات الأساسية للنازحين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان».

وتابع: «الحاجات الإنسانية للنازحين في لبنان كبيرة جدا ونحتاج لتعاون الشركاء كافة، ويجب تجنيب المدنيين العنف ونطالب بحمايتهم، وهناك احتمالية كبيرة بزيادة النزوح في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل».

تطبيق القانون الدولي الإنساني

وواصل مستشار الشؤون الإنسانية بالصليب الأحمر: «يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناة المدنيين».