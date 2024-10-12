موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

يخوض منتخب إسبانيا مباراة قوية اليوم السبت أمام نظيره الدنماركي على ملعب "نويفا كوندومينا"، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتحتل الدنمارك صدارة المجموعة الرابعة، المستوى الأول، برصيد 6 نقاط، ويليها إسبانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة إسبانيا والدنمارك..

تنطلق مباراة إسبانيا والدنمارك اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة اليوم.

مدرب منتخب إسبانيا عن راتبه: ما يحدث ليس طبيعيًا

أعرب لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن غضبه بسبب ما وصفه بالوضع الغير طبيعي لراتبه الحالي مع منتخب الماتادور حيث يعد راتبه اقل من راتب المدير الفني السابق للمنتخب لويس إنريكي ومن سبقه أيضا من مدربين.

ويعد لويس دي لا فونتي احد أنجح المدربين في تاريخ منتخب إسبانيا حيث أحرز مع منتخب أسبانيا لقبي دوري الأمم الأوربية ٢٠٢٣ و لقب كأس الأمم الأوربية ٢٠٢٤ منذ تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الأسباني في ديسمبر ٢٠٢٢ وبالتالي فهو يستحق مرتبا افضل كثيرا من راتبه الحالي الذي يتقضاه بنفس راتبه كمدرب لمنتخب تحت ٢١ سنة .

وقال دي لافونتي في تصريحات ابرزتها صحيفة الماركا : ما يحدث امر غير طبيعي ابدا . لا ادرى ان كان مدربا حقق لقب أوربي يواجه مثل هذا الموقف الغريب حيث لا أملك تعاقدا كمدير فني لمنتخب أسبانيا الاول ومازلت اتعامل ماديا بنفس التعاقد مع الاتحاد الإسباني كمدرب لمنتخب اقل من ٢١ عاما .