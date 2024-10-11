بورش تستدعي 27000 سيارة تايكان كهربائية

إذا كنت تمتلك سيارة بورش تايكان، فقد تخطط للذهاب إلى الوكالة. أفاد موقع The Verge أن عمليات الاستدعاء صدرت بسبب خطر حدوث ماس كهربائي في إحدى وحدات كتلة خلايا البطارية. أصدرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة استدعاءً للسلامة لأكثر من 27000 سيارة بورش كهربائية. يؤثر الاستدعاء على "بعض" مركبات تايكان التي تم إصدارها من 2021 إلى 2024. سيتم إصدار إشعارات لأصحابها بحلول نهاية نوفمبر.

لم تتمكن بورش من تحديد السيارات الموجودة في أسطول تايكان التي بها الخطر بالضبط. لتحديد السيارات التي تحتاج إلى إصلاح، تنصح بورش أصحاب سيارات تايكان المصنعة بين 21 أكتوبر 2019 و1 فبراير 2024 بإحضار سيارتهم إلى الوكالة حيث يمكن للأطقم مراقبة البطارية باستخدام برنامج التشخيص. كما تنصح بورش أصحاب سيارات تايكان بشحن بطارية السيارة بنسبة تصل إلى 80 بالمائة فقط حتى يتمكن ميكانيكي الوكالة من تحديد ما إذا كانت البطارية بحاجة إلى الاستبدال.

إذا كانت هذه المشكلة تبدو مألوفة، فذلك لأنها أحد الأسباب الرئيسية لسقوط سيارة شيفروليه الكهربائية، شيفروليه بولت. خضعت السيارة الكهربائية لاستدعاء مماثل في عام 2021 بسبب خطر نشوب حريق في البطارية.

كان على شيفروليه استبدال البطاريات في سيارات بولت المصنعة بين عامي 2017 و2019 بتكلفة 1.8 مليار دولار. أدت مشكلات البطاريات إلى توقف شيفروليه عن خط إنتاج السيارات الكهربائية وتسوية دعوى قضائية جماعية حصدت لأصحاب سيارات بولت الكهربائية ومركبات EUV لعامي 2020-2022 تسوية بقيمة 1400 دولار.