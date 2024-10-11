ماريوت تتوصل إلى تسوية بقيمة 52 مليون دولار بعد سنوات من خروقات البيانات

تواجه ماريوت الدولية مهمة صعبة بعد تعرض سلسلة الفنادق لانتهاكات متعددة للبيانات كشفت عن معلومات حساسة لأكثر من 344 مليون عميل حول العالم. أولاً، وافقت ماريوت على تسوية بقيمة 52 مليون دولار مع مجموعة من 50 من المدعين العامين في الولايات المتحدة. ووفقًا للمدعي العام لولاية كونيتيكت ويليام تونج، تعرضت معلومات 131.5 مليون عميل فندقي في الولايات للخطر في الهجمات على الفنادق.

ثانيًا، ستتطلب التسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية من ماريوت وفرعها Starwood Hotels & Resorts تنفيذ نظام أمان معلومات جديد للحماية من التعرضات المستقبلية للبيانات. تتضمن اتفاقية لجنة التجارة الفيدرالية تدابير مثل تقليل البيانات وأدوات مراجعة الحسابات لبرامج مكافآت الولاء ورابط للضيوف لطلب حذف معلوماتهم الشخصية.

تركز تسويات اليوم على ثلاثة خروقات بيانات منفصلة في ماريوت وستاروود بين عامي 2014 و2020 والتي سمحت للجهات الخبيثة بالوصول إلى معلومات جواز السفر وأرقام بطاقات الدفع وأرقام الولاء وتواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات الشخصية. لكن قضايا الأمن السيبراني كانت مصدر قلق مستمر لهاتين الشركتين على مدى العقد الماضي. استخدم المتسللون "تقنيات الهندسة الاجتماعية" للوصول إلى كمبيوتر أحد الموظفين وسرقة حوالي 20 جيجابايت من بيانات العملاء. كانت ماريوت أيضًا جزءًا من هجوم أكبر على مجموعة فنادق Pyramid في عام 2019. كانت ستاروود ضحية لاختراق البيانات الذي تم اكتشافه في عام 2018؛ واجهت الشركة غرامة قدرها حوالي 127.3 مليون دولار في المملكة المتحدة عن هذا الحادث.