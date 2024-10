انضمام Dead Island 2 وGris إلى كتالوج ألعاب PlayStation Plus لشهر أكتوبر

من المؤكد أن تشكيلة كتالوج ألعاب PlayStation Plus لشهر أكتوبر مليئة بالألعاب. فهناك ما يناسب الجميع، من ألعاب الزومبي الكلاسيكية إلى المغامرات السردية وما إلى ذلك. دعنا نلقي نظرة.

من المرجح أن يكون أكبر عامل جذب هنا هو Dead Island 2. لفترة من الوقت، لم نكن متأكدين مما إذا كانت هذه اللعبة ستصدر على الإطلاق، ولكنها صدرت وهي ممتعة للعب.

تدور أحداث لعبة قتل الزومبي المليئة بالحركة في لوس أنجلوس وتفتخر بستة شخصيات قابلة للعب. هناك تعاون بين ثلاثة لاعبين، وبالطبع المزيد من الدماء التي لا يمكنك أن تتخيلها. اللعبة متاحة لكل من PS4 وPS5.

Gris هي لعبة منصات ثنائية الأبعاد ذات أسلوب رائع حققت نجاحًا كبيرًا عندما تم إصدارها قبل عدة سنوات. لقد قلنا إنها "قد تكون أجمل لعبة" تم صنعها على الإطلاق، لذا فإن الرسومات والأجواء قوية في هذه اللعبة. إنها مزيج مريح من الألغاز والاستكشاف والقفز على المنصات. لدى فريق التطوير لعبة أخرى في الطريق، تسمى Neva، والتي تبدو جميلة أيضًا.

لقد استغرق الأمر 13 عامًا، لكننا حصلنا أخيرًا على إدخال جديد في امتياز Monkey Island. تستمر Return to Monkey Island في المغامرات الكوميدية لـ Guybrush Threepwood، كما شوهدت لأول مرة في العديد من عناوين Lucasfilm الشهيرة من التسعينيات. كانت المراجعات لطيفة، حيث وصفها العديد من اللاعبين بأنها عودة حقيقية إلى الشكل. كتحذير، هذه مغامرة من المدرسة القديمة ذات جذور في نوع النقر والنقر.

هذه هي الثلاثة الكبار، لكن إصدار هذا الشهر يتضمن أيضًا Ghostbusters: Spirits Unleashed وOverpass 2 وTour de France 2023 وThe Dark Pictures Anthology: The Devil in Me، من بين أمور أخرى. سيحصل أعضاء PlayStation Premium أيضًا على بعض الألعاب، بما في ذلك The Last Clockwinder لجهاز PS VR2 وDino Crisis.