تأجيل إصدار Football Manager 25 حتى أواخر موسم كرة القدم الأوروبي

بعد 10 أيام فقط من الإعلان عن موعد إصدار Football Manager 25 في أواخر نوفمبر، أرجأت شركة Sports Interactive لعبة محاكاة كرة القدم لعدة أشهر. قال المطور وسيجا، ناشر اللعبة، في سبتمبر إنهما سيؤجلان تاريخ الإصدار لبضعة أسابيع "لتقديم أفضل تجربة ممكنة لهذه الدفعة الأولى في عصر جديد من Football Manager". ومع ذلك، يقول الفريق إنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت "لضمان جودة اللعبة والتجربة التي تلبي توقعاتك ومعاييرنا العالية للغاية". وبالتالي، من المقرر الآن وصول Football Manager 25 في مارس.

تقوم Sports Interactive بإجراء إصلاح شامل للعبة طويلة الأمد في تكرارها القادم، لكن الاستوديو يقول إنها كانت عملية صعبة. قالت Sports Interactive في بيان: "كانت العديد من الأشياء تتحرك بشكل أبطأ مما توقعنا - على الرغم من أن الجميع في الفريق يعملون بوتيرة لا تصدق لمحاولة إنجاز كل شيء". "كانت الجداول الزمنية ضيقة بالفعل، وكما أشارت العديد من تعليقاتكم الأخيرة بحق، كنا نستعجل كثيرًا ونواجه خطر التنازل عن معاييرنا المعتادة. وقد وضع هذا قدرًا هائلاً من الضغط على كل من يعمل في الاستوديو، والذين يلتزمون جميعًا بشغف بتقديم أفضل لعبة ممكنة."

وأشار الاستوديو إلى أن Football Manager 25 يمثل "أكبر تقدم تقني ومرئي" للسلسلة منذ سنوات عديدة، والذي يتضمن التحول إلى محرك Unity. ولتحقيق هذه الغاية، "لا يمكنه ببساطة التنازل عن تقديم هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ Football Manager من خلال التسرع في إصداره في نوفمبر." تخطط Sports Interactive الآن لتقديم نظرة أولى مناسبة على طريقة اللعب في يناير. لا يزال هناك فترة وصول متقدمة للاعبين على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac.

عادةً ما يصدر المطور وشركة Sega إصدار Football Manager كل عام في أوائل نوفمبر (تطرح EA ألعاب FIFA/EA Sports FC في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر). وهذا يمنح Sports Interactive بعض الوقت لوضع أي صفقات لاعبين تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية وأي أحداث أخرى مهمة في الحياة الواقعية لجعل اللعبة محدثة قدر الإمكان.

ومع ذلك، مع تأجيل Football Manager 25 الآن إلى مارس، فقد تعطل هذا الإيقاع بشكل خطير. وقد يكون له تأثير غير مباشر على الإصدار التالي. وهذا يعني أيضًا أن اللعبة ستصل بالقرب من نهاية موسم كرة القدم الأوروبي.

ردًا على إعلان Sports Interactive، دعا بعض اللاعبين الاستوديو إلى إصدار تحديث لقاعدة البيانات على الأقل لـ Football Manager 2024 يعكس التغييرات في العالم الحقيقي للموسم الحالي. واقترح البعض حتى أن يتخلى المطور عن اللعبة المخطط لها ويركز على Football Manager 26 بعد تحديث الإصدار الحالي.