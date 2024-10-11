معالجات الجيل الخامس عشر من إنتل تعتمد على كفاءة الطاقة والحرارة

على الرغم من كل التقدم الذي أحرزته AMD في السنوات الأخيرة بمعالجات سطح المكتب Zen، إلا أن إنتل تمكنت بشكل عام من الحفاظ على ميزة حاسمة واحدة ضد منافستها منذ فترة طويلة: أداء الألعاب. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على كل إطار ممكن من أحدث ألعاب AAA، فإن Core 5/7/9 الأخيرة للشركة غالبًا ما تفوقت على نظيراتها من AMD. ومع ذلك، تاريخيًا، جاء هذا الأداء على حساب كفاءة الطاقة والحرارة. أفضل معالجات الجيل الثالث عشر من إنتل هي وحوش متعطشة للطاقة تمامًا. وقد حد ذلك من جاذبيتها، خاصة وأن أجهزة الكمبيوتر الصغيرة أصبحت أكثر شعبية.

في يوم الخميس، قدمت إنتل تفاصيل معالجات Arrow Lake التي طال انتظارها، معلنة عن خمسة طرز جديدة تصل في 24 أكتوبر. مع وحدات المعالجة المركزية الجديدة، تعد إنتل بتغيير نموذجي. بالمقارنة مع الجيل السابق من شرائح Raptor Lake، قالت الشركة إن هدفها هو تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40٪ ودرجات حرارة العبوة الداخلية بما يصل إلى 10 درجات مئوية. وبالحكم على المعايير التي شاركتها Intel قبل إعلان اليوم، فقد فعلت الشركة ذلك تمامًا.

يتميز الرائد الجديد من Intel، Ultra 9 285K، بتصميم وحدة معالجة مركزية مكون من 24 نواة تتكون من ثمانية أنوية أداء "Lion Cove" و16 نواة كفاءة "Skymont"، وساعة تعزيز قصوى تبلغ 5.7 جيجاهرتز. كما يأتي، إلى جانب بقية عائلة Arrow Lake الحالية، مع وحدة معالجة عصبية (NPU)، وهي الأولى من نوعها لواحدة من وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب من Intel. لكن هذه المواصفات ليست الشيء المثير للاهتمام حول 285K وإخوته.

في أحمال العمل "الخفيفة الخيوط"، بما في ذلك المهام مثل مكالمات Zoom ومعايير Cinebench المحددة، سجلت Intel أن 285K يستهلك طاقة أقل بنسبة 58% من 14900K، الرائد من الجيل الرابع عشر للشركة. عندما يتعلق الأمر بأداء الألعاب، تكون النتائج أكثر إثارة للاهتمام. في Warhammer 40,000: Space Marine 2، على سبيل المثال، قالت Intel إنها شهدت تشغيل 285K للعبة في المتوسط ​​أسرع بنسبة 4%، بينما يستهلك 165 وات أقل من طاقة النظام. حتى في الألعاب الأكثر كثافة في استخدام وحدة معالجة الرسومات مثل Black Myth: Wukong، يوفر 285K مكاسب كفاءة واعدة، حيث أشارت Intel إلى أنها شهدت استهلاك وحدة المعالجة المركزية لـ 34 وات أقل من إجمالي طاقة النظام مقارنةً بـ 14900K.

تترجم تحسينات الكفاءة هذه إلى مكاسب حرارية مثيرة للإعجاب بنفس القدر، حيث أشارت Intel إلى أن بياناتها تُظهر أن 285K يعمل في المتوسط ​​بدرجة حرارة أقل بنحو 13 درجة مئوية من 14900K أثناء أحمال الألعاب. يقدم المعالج الجديد أداءً مشابهًا للألعاب عندما يحد المستخدمون من استهلاك الطاقة من 250 واط الافتراضي لشركة Intel إلى 175 واط أو 125 واط. بالنسبة لأولئك الذين يحبون خفض جهد وحدة المعالجة المركزية الخاصة بهم أو يخططون للذهاب إلى هيكل ITX واللوحة الأم للبناء التالي، فهذه أخبار مثيرة.

قال روبرت هاليك، المدير العام لوحدات التسويق التقني والذكاء الاصطناعي في Intel، "أعتقد أنه من الآمن أن نقول إن هذا تحول كبير في مجموعة أجهزة الكمبيوتر المكتبية لدينا". "أنا واثق من أن اختبارك سيطابق الأرقام التي نتحدث عنها اليوم".



على الورق، يعد Arrow Lake هو بالضبط ما تحتاجه Intel للعودة إلى الاستدامة؛ إنها بسهولة أكثر عائلة من معالجات سطح المكتب كفاءة التي طرحتها الشركة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن ما إذا كان ذلك وحده سيكون كافياً لتحويل ثروات Intel هو أمر أقل وضوحًا.



في الأمد القريب، تواجه الشركة منافسًا AMD أكثر تنافسية من أي وقت مضى. في الأمد البعيد، من الصعب أن نقول إلى أي مدى يمكن أن تُعزى كفاءة Arrow Lake إلى مهندسي Intel فقط. حتى عام 2022، كانت الشركة تؤكد أنها ستبني المعالجات الجديدة باستخدام مزيج من عملية التصنيع 20A الخاصة بها وتقنية 3 نانومتر من TSMC. ولكن بعد ذلك سجلت Intel خسارة قدرها 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام وقالت إنها ستخفض أكثر من 15000 وظيفة في محاولة لخفض التكاليف بمقدار 10 مليارات دولار. وتضمن جزء من هذه الخطة الاستعانة بمصادر خارجية بالكامل لتصنيع Arrow Lake لطرف ثالث. في ذلك الوقت، لم تذكر Intel شركة TSMC على وجه التحديد. ومع ذلك، فإن قائمة الشركات القادرة على إنتاج السيليكون بالكثافة والحجم المطلوبين لـ Arrow Lake قصيرة جدًا. مع تعرض Intel لمشكلة حديثة في إطلاق عملية 18A من الجيل التالي، فمن الواضح أن الشركة لا تزال أمامها طريق طويل.

عندما يصل Intel Core Ultra 9 285K في 24 أكتوبر، سيكلف 589 دولارًا. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مدخل أكثر تكلفة إلى نظام Arrow Lake البيئي من Intel، فإن الشركة كما ستقدم شركة Intel معالج Ultra 5 245KF المكون من 14 نواة مقابل 294 دولارًا ومعالج Ultra 7 265K المكون من 20 نواة مقابل 394 دولارًا. وبجانب معالج KF الشقيق، الذي يأتي بدون وحدة معالجة رسومية Intel Xe مدمجة، يبدو أن 265K سيكون الحصان الأسود لسلسلة Arrow Lake من Intel. وقالت الشركة إن 265K يعمل بدرجة حرارة أقل بنحو 15 درجة من 14900K ويستهلك طاقة نظام أقل بما يصل إلى 188 وات.

بجانب معالجات Arrow Lake الجديدة، شاركت Intel أيضًا المزيد من المعلومات حول شرائح الكمبيوتر المحمول Arrow Lake H القادمة، والتي قالت الشركة إنها ستصل في بداية العام المقبل.