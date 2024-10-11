منتخب مصر للسامبو يصل قبرص استعدادا للمشاركة في بطولة العالم

وصل المنتخب المصري السامبو للشباب إلى مدينة لارنكا بدولة قبرص استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وتشارك مصر في المنافسات بلاعبين وهما مؤمن صبحي في وزن 79 كجم في منافسات سامبو سبورتيف وملك فتحي في وزن 50 كجم سامبو سبورتيف.

وتبدأ مواجهات اللاعبين المصريين في بطولة العالم للشباب والناشئين للسامبو غدا السبت في منافسات غاية في القوة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين المميزين من مختلف دول العالم.

ويخوض الثنائي مؤمن صبحي وملك فتحي المنافسات التمهيدية غدا السبت على أن يقام في نفس اليوم إقامة المباريات النهائية وتوزيع الميداليات على الفائزين.

وتضم البعثة المصرية محمد صبيح مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو ويدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو مريم يحيي فيما يمثل التحكيم المصري في رياضة السامبو الحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.

ويتم خلال منافسات بطولة العالم للسامبو منح اللاعبين الميداليات في 55 فئة وزن بين فئة الناشئين في المرحلة العمرية ما بين 14-16 سنة والشباب ما بين 16-18 سنة والناشئين ما بين 18-20 سنة.