شاب مصري في قبضة الشرطة بميلانو: مخدرات و أسلحة وهواتف مسروقة داخل سيارته

في حادثة مثيرة، ألقت الشرطة الإيطالية القبض على شاب مصري يبلغ من العمر 43 عامًا في مدينة ميلانو، بعد العثور على مخدرات، أسلحة وهواتف محمولة مسروقة داخل سيارته في منطقة سان سيرو.

الجدير بالذكر أن هذا الشاب معروف لدى السلطات بسبب سجله الجنائي السابق.

تعود تفاصيل الحادثة إلى بعد ظهر يوم الأربعاء، عندما تلقى رجال الشرطة بلاغًا مجهولًا ينصحهم بالتحقق من سيارة متوقفة في شارع مورغانتي، حيث زُعم أن بداخلها "مخدرات وأسلحة". وقد أثبتت المعلومات صحتها، حيث عثرت الشرطة على كمية من المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى هواتف محمولة مسروقة.

عند تفتيش السيارة، اكتشف الضباط أن الشاب كان يحمل مسدسًا من نوع برتا مع رقم تسلسلي محذوف، و26 جرامًا من الكوكايين، و127 جرامًا من الحشيش، بالإضافة إلى ميزان دقيق. كما تبين أن الهواتف المحمولة التي كانت بحوزته قد تم الإبلاغ عنها كمسروقة.

أضافت الشرطة أن هذا الشاب كان قد أُلقي القبض عليه مؤخرًا بتهمة حيازة هواتف مسروقة، مما يعكس نشاطه الإجرامي المتواصل.

وقد تم احتجاز الشاب بتهم تتعلق بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وحيازة مخدرات بهدف الاتجار، والسرقة.